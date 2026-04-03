В Волгоградстате назвали новые цены на отдых в Азии





Стоимость поездки на человека в некоторые страны Юго-Восточной Азии составляет в среднем 102 тысячи 762 рубля. Данные о ценах на эти туры впервые опубликовал Волгоградстат по итогам минувшей недели. Ранее в ведомстве наблюдали за стоимостью путешествий в ОАЭ. Однако, как известно, из-за обострения ситуации в этой стране авиасообщение с Волгоградом было прервано.

При этом стоимость поездки в Объединенные Арабские эмираты до недавнего времени составляла около 79 тысяч рублей на человека. То есть отдых в том же Вьетнаме или Таиланде обходится гораздо дороже.

В то же время в ведомстве зафиксировали рост цен на поездки на Черноморское побережье. За неделю они подорожали на 2,8% - до 43 тысяч 523 рублей.