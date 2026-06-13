Тайную жизнь диких животных показала волгоградка: милое видео





«Улыбнитесь! Вас снимает скрытая камера». Помните эту знаменитую фразу одной из популярных телепередач? Волгоградский биолог Алина Урусова, с трепетом наблюдающая за жизнью природы, установила фотоловушки в лесу, даже не предполагая, сколько диких животных попадут в их объектив. Кто именно пришел на незапланированную съёмку, расскажем и покажем в материале ИА «Высота 102».





Наблюдателю, который впервые зашел в лес, эти удивительные картины, пожалуй, не увидеть никогда. Мир природы выглядит для него весьма стандартно - деревья, пустые тропинки и в лучшем случае щебечущие на ветках птицы. Но каким интересным и богатым на события становится быт лесных обитателей, когда они не ощущают на себе внимательного взора посторонних. Вот милая косуля, завидевшая на тропинке в окрестностях Волгограда неопознанный объект, сначала внимательно рассматривает его на приличном расстоянии, а потом подходит все ближе - любопытство не чуждо никому, вы ведь понимаете!

Следующий кадр - и мимо фотоловушки пробегает спешащее куда-то семейство кабанов с горящими как лампочки глазами. Милая лисица пытается утащить грецкий орех, а вновь появившаяся в кадре косуля замечает что-то более солидное... Оставленный Алиной Урусовой пятикилограммовый кусок соли! Идеальный десерт для тех, кто равнодушен к сладкому.

- Фотоловушки в лесу специалисты устанавливают вовсе не из праздного любопытства. Камеры с автоматическим запуском датчика движения необходимы для того, чтобы узнать видовой состав той или иной территории, численность животных, их распределение и пути миграции, - рассказывает Алина. - В тех местах, где фотоловушки ставила я, к ним приходили попозировать животные со всего леса: куницы, косули, лисы, барсуки, енотовидные собаки, кабаны. А еще нередкие гости - домашние котики. Уж очень им интересно заглянуть в нору барсука и проведать, как же он там поживает.

Записи с лесных камер порой становятся открытием и для самого биолога. Представьте: как-то раз недалеко от собственного дома девушка, сама того не подозревая, сняла волка.

- Конечно, мне и самой очень интересно проверять ловушки, ведь никогда не знаешь, кто там попался в этот раз. Случаются и настоящие сюрпризы. Например, однажды я впервые увидела волка недалеко от своего дома — было очень неожиданно и волнительно, - делится впечатлениями волгоградка. - Самое приятное, что с помощью фотоловушек мы можем наблюдать взаимодействие животных между собой. Как играют лисята, как выясняют отношения барсуки-подростки. Лесные камеры помогают заглянуть в скрытый от наших глаз дикий мир и понять, насколько же этот мир удивителен и уникален!

Фото и видео Алины Урусовой