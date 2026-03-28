В реке под Волгоградом произошел массовый мор рыбы

Жители Фролово Волгоградской области сообщили о массовой гибели рыбы в реке Арчеда. Плавающих кверху брюшками обитателей водоема заметили в районе парка «Заречный». Жители утверждают, что над рекой стоит нестерпимая вонь.
В соцсетях, где люди обсуждают это происшествие, высказано предположение, что причиной мора стала холодная зима. В промерзшей неглубокой речке рыба могла задохнуться. Информация о произошедшем передана в администрацию Волгоградской области, ответ ожидается.
Случаи гибели рыбы в Арчеде фиксируются уже не первый раз. В октябре прошлого года в обмелевшем и позеленевшем водоеме всплыла погибшая рыба.
Напомним, Арчеду расчистили в 2020 году за 201 миллион рублей. Однако после этого речка стала высыхать, периодически «краснела», также здесь наблюдались следы нефтепродуктов, что приводило к мору рыбы.
Специалисты облкомприроды официально фиксировали, что одной из причин загрязнения реки стал сброс фекальных вод. Прокуратура однажды уже уличала администрацию Фролово в бездействии, которое привело к сбросам канализационных стоков. Должностные лица были привлечены к административной ответственности, однако водоем продолжал деградировать с каждым годом.
