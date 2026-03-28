В реке под Волгоградом произошел массовый мор рыбы

Жители Фролово Волгоградской области сообщили о массовой гибели рыбы в реке Арчеда. Плавающих кверху брюшками обитателей водоема заметили в районе парка «Заречный». Жители утверждают, что над рекой стоит нестерпимая вонь.

В соцсетях, где люди обсуждают это происшествие, высказано предположение, что причиной мора стала холодная зима. В промерзшей неглубокой речке рыба могла задохнуться. Информация о произошедшем передана в администрацию Волгоградской области, ответ ожидается.

Случаи гибели рыбы в Арчеде фиксируются уже не первый раз. В октябре прошлого года в обмелевшем и позеленевшем водоеме всплыла погибшая рыба.