Ночью 6 июня Волгоградская область подверглась угрозе атак БПЛА

Угроза атак вражеских беспилотников вновь объявлена в Волгоградской области. Режим действует с 1-15 ч. 6 июня. Жители региона получили смс-сообщения с рекомендациями, как себя вести при беспилотной опасности. Росавиация пока не вводила ограничений на полеты над Волгоградом.