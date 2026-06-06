395 пар устроили свадебный бум в Волгоградской области 6 июня





Сегодня, 6 июня, в Волгоградской области связали себя узами брака 395 пар молодоженов. Будущие супруги выбрали для создания семьи красивую дату - 06.06.2026. Свадьбы играют во всех муниципалитетах. По данным регионального комитета юстиции, больше всего заявлений на этот день было зарегистрировано в Волгограде (98), Волжском (65), Михайловке (33), Урюпинске (32) и Камышине (30).

Также среди популярных дат июня — 20.06.2026. На этот день уже подано 200 заявлений. А на 26.06.2026 забронировали проведение торжественной церемонии 460 пар. Всего на регистрацию брака до конца 2026 года волгоградцы уже подали порядка девяти тысяч заявлений, из них 2,3 тыс. — в красивые даты.



