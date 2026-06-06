



Жителям Волжского Волгоградской области выплатят 33 миллиона рублей компенсаций за аварийные квадратные метры. Как сообщили в комитете строительства Волгоградской области, часть собственников общежития по проспекту Ленина, 76 согласилась на получение денежного возмещения за негодные квартиры.

Они уже подписали соответствующие соглашения с городской администрацией.

Жители дома, выбравшие переселение в новые квартиры, смогут получить ключи после проведения аукционов по закупке жилья, проводимых городской администрацией.

В настоящее время ведётся подготовка необходимой аукционной документации.

Напомним, до конца 2026 года в регионе планируется расселить почти 20 тыс. кв. м. ветхого жилья.



Фото администрации Волгоградской области