Жителям Волжского Волгоградской области выплатят 33 миллиона рублей компенсаций за аварийные квадратные метры.
Как сообщили в комитете строительства Волгоградской области, часть собственников общежития по проспекту Ленина, 76 согласилась на получение денежного возмещения за негодные квартиры.
Они уже подписали соответствующие соглашения с городской администрацией.
Жители дома, выбравшие переселение в новые квартиры, смогут получить ключи после проведения аукционов по закупке жилья, проводимых городской администрацией.
В настоящее время ведётся подготовка необходимой аукционной документации.
Напомним, до конца 2026 года в регионе планируется расселить почти 20 тыс. кв. м. ветхого жилья.
Фото администрации Волгоградской области