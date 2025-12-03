Расследования

Не пожар, а убийство: 17-летний цыган избил и заживо сжег 60-летнюю волгоградку

Расследования 03.12.2025 17:53
0
03.12.2025 17:53


Дзержинский районный суд Волгограда выдал санкцию на арест 17-летнего подростка, который избил свою соседку и поджег ее дом. Женщина скончалась от травм и последующего отравления угарным газом.

– Постановлением Дзержинского районного суда Волгограда в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 2 февраля 2026 года, - рассказали сегодня, 3 декабря, в районном суде.

Ранее сообщалось, что 1 декабря в рабочем поселке Гумрак после тушения пожара в частном доме было найдено тело 60-летней женщины. Тогда предварительные причины возгорания не назывались.

Сегодня стало известно, что пожар был криминальным. В убийстве женщины подозревается ее 17-летний сосед. Несовершеннолетний проник к ней в дом и начал избивать, так как испытывал к женщине неприязнь. Известно, что погибшая ранее конфликтовала с молодым человеком, делала замечания из-за его некорректного поведения. 

По информации жителей Гумрака, задержанный – представитель цыганской этнической группы. 


Несовершеннолетний нанес соседке множественные удары кулаками в голову и толкнул. Пострадавшая упала на пол кухни, после чего он стал бить женщину ногами в грудь, живот и шею.  

- Пользуясь тем, что пострадавшая находится в бессознательном состоянии, Николай С. похитил из ее дома принадлежащие ей и членам ее семьи материальные ценности. Далее, с целью скрыть следы преступления, несовершеннолетний совершил поджог дома и скрылся с места преступления. Потерпевшая скончалась от травм, полученных в ходе нападения, и последующего отравления угарным газом, - сообщили в районном суде.

Как уточнили в СУ СК России по Волгоградской области, подростка задержали на следующий день после совершенного им преступления. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство). 

– В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося, – сообщила представитель СУ СКР Наталия Рудник. 

Коллаж V102.RU

Фото Дзержинского районного суда / ГУ МЧС России по Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
03.12.2025 17:53
Расследования 03.12.2025 17:53
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.12.2025 15:32
Расследования 03.12.2025 15:32
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.12.2025 15:15
Расследования 03.12.2025 15:15
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.12.2025 13:08
Расследования 03.12.2025 13:08
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.12.2025 12:07
Расследования 03.12.2025 12:07
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.12.2025 11:52
Расследования 03.12.2025 11:52
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.12.2025 11:44
Расследования 03.12.2025 11:44
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.12.2025 11:02
Расследования 03.12.2025 11:02
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.12.2025 09:59
Расследования 03.12.2025 09:59
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.12.2025 20:37
Расследования 02.12.2025 20:37
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.12.2025 19:33
Расследования 02.12.2025 19:33
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.12.2025 17:27
Расследования 02.12.2025 17:27
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.12.2025 13:58
Расследования 02.12.2025 13:58
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.12.2025 09:03
Расследования 02.12.2025 09:03
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.12.2025 17:50
Расследования 01.12.2025 17:50
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:39
В Госдуме пообещали защитить покупателей квартир от прецедента ДолинойСмотреть фотографии
18:46
Опубликовано видео задержания цыгана, сжегшего волгоградкуСмотреть фотографииCмотреть видео
18:32
«Сколько ты убил?»: маги «Битвы экстрасенсов» раскроют тайну одержимой волгоградкиСмотреть фотографииCмотреть видео
18:24
В Волгограде осудили шайку сбытчиков контрафактного алкоголя и табакаСмотреть фотографии
17:53
Не пожар, а убийство: 17-летний цыган избил и заживо сжег 60-летнюю волгоградкуСмотреть фотографии
17:23
Врачи спасли волгоградца с застрявшим в лице гарпуномСмотреть фотографии
17:10
Roblox всё? Роскомнадзор заблокировал популярную среди подростков игруСмотреть фотографии
17:05
Дед Мороз явится волгоградцам волгоградцам в первую субботу декабряСмотреть фотографии
16:44
Застройка промзон и «кольцевание» продольных: в Волгограде депутаты одобрили новый генпланСмотреть фотографии
16:44
В Волгоградской области инвестиции в кибербезопасность выросли в 2,6 разаСмотреть фотографии
15:52
В России каждая вторая компания выбирает телеком-операторов в качестве партнёровСмотреть фотографии
15:49
В Котово устранили утечку газа на ул. ЧапаеваСмотреть фотографии
15:45
В Волгограде пожар на ул. Козловской локализован на площади 180 кв. метровСмотреть фотографии
15:39
В Волгограде назначен новый глава облкомказачестваСмотреть фотографии
15:32
20 лет «активизма»: что известно об уголовном деле волгоградского блогера УльяноваСмотреть фотографии
15:15
В Волгограде очевидцы засняли крупный пожар в частном секторе на ул. КозловскойСмотреть фотографииCмотреть видео
14:11
В Котово произошла утечка газа: отключены соцобъекты и домаСмотреть фотографии
14:00
Блогер Алексей Ульянов госпитализирован после задержания в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:48
Подарки любимым: Ворошиловский торговый центр дал старт новогодней акцииСмотреть фотографии
13:08
Под Волгоградом вынесли приговор разбойнику за нападение на сотрудницу добывающей компанииСмотреть фотографии
13:06
Волгоградское УФАС обнаружило в мессенджере запретную рекламу сушиСмотреть фотографии
13:00
В Волгоградской области газифицируют хутор ТормосинСмотреть фотографии
12:13
День матери на Гремячинском ГОКе: праздник тепла, любви и семейных традицийСмотреть фотографии
12:07
В Волгограде рецидивисту грозит срок за любовь к чужому золотуСмотреть фотографии
11:52
Опубликовано видео задержания силовиками блогера Ульянова в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
11:44
Вымогал миллионы: блогер Ульянов стал фигурантом уголовного дела СКСмотреть фотографии
11:40
В Ростове ученые выявили критическое загрязнение атмосферыСмотреть фотографии
11:20
Для волгоградцев с 9 декабря подорожает ОСАГОСмотреть фотографии
11:07
Волгоградку лишили пенсии из-за фейкового долга за вывоз ТКОСмотреть фотографии
11:02
Двое волгоградцев хранили в квартирах сим-боксы и виртуальные станции для мошенниковСмотреть фотографииCмотреть видео
 