Не пожар, а убийство: 17-летний цыган избил и заживо сжег 60-летнюю волгоградку

Дзержинский районный суд Волгограда выдал санкцию на арест 17-летнего подростка, который избил свою соседку и поджег ее дом. Женщина скончалась от травм и последующего отравления угарным газом.

– Постановлением Дзержинского районного суда Волгограда в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 2 февраля 2026 года, - рассказали сегодня, 3 декабря, в районном суде.

Ранее сообщалось, что 1 декабря в рабочем поселке Гумрак после тушения пожара в частном доме было найдено тело 60-летней женщины. Тогда предварительные причины возгорания не назывались.

Сегодня стало известно, что пожар был криминальным. В убийстве женщины подозревается ее 17-летний сосед. Несовершеннолетний проник к ней в дом и начал избивать, так как испытывал к женщине неприязнь. Известно, что погибшая ранее конфликтовала с молодым человеком, делала замечания из-за его некорректного поведения.

По информации жителей Гумрака, задержанный – представитель цыганской этнической группы.





Несовершеннолетний нанес соседке множественные удары кулаками в голову и толкнул. Пострадавшая упала на пол кухни, после чего он стал бить женщину ногами в грудь, живот и шею.

- Пользуясь тем, что пострадавшая находится в бессознательном состоянии, Николай С. похитил из ее дома принадлежащие ей и членам ее семьи материальные ценности. Далее, с целью скрыть следы преступления, несовершеннолетний совершил поджог дома и скрылся с места преступления. Потерпевшая скончалась от травм, полученных в ходе нападения, и последующего отравления угарным газом, - сообщили в районном суде.

Как уточнили в СУ СК России по Волгоградской области, подростка задержали на следующий день после совершенного им преступления. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство).

– В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося, – сообщила представитель СУ СКР Наталия Рудник.

Коллаж V102.RU

Фото Дзержинского районного суда / ГУ МЧС России по Волгоградской области