МЧС: грозы с градом обрушатся на Волгоградскую область 6 и 7 июня





Синоптики продлили действие предупреждения об ухудшении погодных условий в Волгоградской области, которое было распространено 5 июня. Как сообщили в ГУ МЧС по Волгоградской области, до конца суток 6 июня и ночью 7 июня в отдельных районах региона ожидаются ливни с грозами и градом и штормовым ветром скоростью 20-25 метров в секунду.

Жителей региона просят не проходить мимо шатких конструкций во время непогоды, а также не парковать автомобили под деревьями.

Между тем, жители северных районов Волгограда и Волжского уже слышат раскаты грома и наблюдают тучи над городами.