В Камышине похоронят авиатора Владимира Тимощенко





Сегодня, 6 июня, в Камышине Волгоградской области похоронятт Владимира Тимощенко. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на «Инфокам», Владимир Сергеевич руководил авиапредприятием «Регионавиа», которое занималось организацией полетов малой авиации для обработки полей и выполнения других хозяйственных задач.

После окончания профильного училища работал диспетчером, летал сам, а затем занялся коммерческой деятельностью. За успехи в своей работе был неоднократно отмечен различными наградами.

Владимиру Тимощенко было 66 лет. У него остались жена, дети и внуки.



Прощание с камышинским авиатором состоится в Никольском кафедральном соборе.