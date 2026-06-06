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Общество

Вражеские дроны обогнули Волгоградскую область ночью 6 июня

Общество 06.06.2026 09:23
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06.06.2026 09:23


Волгоградская область ночью 6 июня избежала атак БПЛА. Однако налет вражеских дронов  был зафиксирован в нескольких регионах России. 

По данным Минобороны, силы ПВО уничтожили 376 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым, Республики Абхазия и над акваториями Азовского и Черного морей.

В Волгоградской области, напомним, режим беспилотной опасности действовал более 4 часов.

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