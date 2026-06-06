Питерские рейсы задержали в Волгограде





В аэропорту Волгограда сегодня, 6 июня, фиксируется сбой в расписании. По данным электронного табло, задержки коснулись самолетов из Санкт-Петербурга и Антальи. Один из бортов из северной столицы должен приземлиться в городе-герое вместо 11-50 ч. в 13-50 ч. Другой – в 18-25 ч. вместо 17-30 ч.

Также задерживается прилет самолета из Антальи. Он переносится с утра 6 июня на 18-00 ч. Соответственно, переносится и время вылета из воздушной гавани Волгограда на турецкий курорт.



Задержки связаны с действовавшими ограничениями на полеты над Ленинградской областью в связи с атакой БПЛА на этот регион нынешней ночью.



