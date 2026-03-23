Волгоградцам пообещали жесткие температурные качели и сырость

Температурные качели от -5 градусов до +15 обещают в ближайшие дни в Волгоградской области. По данным Волгоградского ЦГМС, с 24 марта в регионе прогнозируются местами небольшие и умеренные дожди, в результате чего температура будет сильно падать ночью, а днем подниматься до +13…+15.

Так, в Волгограде ночью 24 марта обещают от 0…2º, а днем всего 6…8 тепла. 25 марта потеплеет до 3-5 ночью и до 11-13 днем.

В районах области 24 и 25 марта будет сыро. В ночь на вторник прогнозируют -2…3º, а при прояснении до -5. Днем будет 6-11 градусов тепла.

25 марта ожидается ночью 0…5º, днем 10…15º выше нуля.





