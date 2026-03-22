



Весна. Время, когда хочется ощутить себя чуть моложе и беззаботнее, отвлечься от всех хлопот и вновь почувствовать порхание бабочек в животе. Правда ли, что подобные романтические настроения нам навевает именно этот сезон? Или история о его легкости, жажде жизни и любви – художественный вымысел и укоренившийся в сознании штамп? О том, что на самом деле происходит в организме человека с приходом долгожданного тепла, корреспонденты ИА «Высота 102» спросили у волгоградского врача-психиатра Татьяны Переходновой.





В дни, когда мартовские коты на все лады поют серенады, а на улице становится светлее и солнечнее, волгоградцы ощущают прилив серотонина и дофамина – нейромедиаторов, которые отвечают и за настроение, и за энергию, и за наше ощущение удовольствия.

- Увеличение светового дня действительно очень благотворно влияет на людей. Свет воздействует на гипоталамус, который регулирует циркадные ритмы и работу гормональной системы. В ответ в организме человека снижается уровень мелатонина – гормона сна – и повышается активность серотонина и дофамина, - рассказывает врач-психиатр. – А еще именно весной усиливается активность дофаминовой системы мозга, которая участвует в формировании влюбленности: она отвечает за чувство вдохновения, интереса к новизне, за эмоциональной подъем и стремление к близости с другим человеком. Оттого-то многие люди субъективно чувствуют больше легкости в теле, переживают романтические настроения и испытывают желание общаться.





После зимней "спячки", отмечает Татьяна Переходнова, у горожан может повыситься и уровень половых гормонов.

- Это происходит не резко, не в одночасье. Однако чувствительность организма к ним действительно становится выше, - подтверждает специалист. – В результате усиливается эмоциональная активность, повышается интерес к отношениям и стремление людей к эмоциональной близости. Поэтому состояние «хочется влюбиться и жить активнее», а также «ощущение, что весной оживает все вокруг» - это не просто удачный художественный образ, а реальное изменение работы нейромедиаторных и гормональных систем мозга, которые чувствуют большинство людей – просто в разной степени.





Несколько столетий назад знакомства, которые нередко заканчивались созданием семьи, жители Царицына заводили на масленичной неделе. Во время заигрышей у молодых людей была возможность не просто полюбоваться приглянувшейся девушкой, но и взять ее за руку в танце. Сезон свадеб в старом городе начинался после Пасхи.

Правда, долгое время бракосочетание в мае считалось плохой приметой. Всем, кто пошел под венец в последний месяц весны, сулили постоянную "маяту". Однако в современности и сотрудники ЗАГСа, и сами супруги называют примету устаревшей и давно потерявшей свою актуальность.

