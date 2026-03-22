Жители центра Волгограда пожаловались на вечерние рейвы молодежи





Жители Центрального района пожаловались на громкую музыку, которая раздается из припаркованных у набережной машин. Как рассказали волгоградцы, ночная «дискотека» происходит каждый вечер на улице Чуйкова.





По мнению горожан, возмутители порядка вновь появились после того, как были убраны блоки, перекрывавшие проезд на улицу. Теперь жители центра каждый вечер пытаются уснуть под громкую музыку и гул молодежи.

Напомним, ранее губернатор Андрей Бочаров заявил о необходимости соблюдения ночной тишины под окнами жилых домов. Речь идет о случаях, когда нередко под окнами домов в ночное время компании на машинах включают громко музыку, поют, танцуют, нарушая общественный покой, а также о любителях дрифтовать на городских дорогах.

Видео: Жесть Волгограда / t.me