



Сегодня, 22 марта, в Центральны парк культуры и отдыха Волгограда на площадку строительства колеса обозрения был доставлен центральный вал. Как сообщили в пресс-службе парка, ключевую деталь будущего аттракциона выгрузили при помощи крана грузоподъёмностью 750 тонн.

Общий вес детали составляет 140 тонн. Благодаря данной детали будет осуществляться вращение колеса. Работы выполняются при участии команды инженеров компании-изготовителя из КНР. Команда специалистов прибыла в город-герой для шеф-монтажа объекта развлечения.





Ранее все три крана-гиганта были собраны и приведены в вертикальное проектное положение. В ближайшее дни при помощи этой спецтехники стартует монтаж первых колонн колеса обозрения, каждая весит около 170 тонн.

— Длина стрелы кранов составляет 84 метра. Каждая стрела состоит из семи секций. Сами краны имеют вес 720 тонн и поставлены на гусеничные шасси. Для перемещения техники на строительной площадке в два слоя уложили 480 железобетонных плит. Все три крана будут задействованы в монтаже колонн для вантового колеса обозрения, удерживая и вращая на весу колонны для будущего колеса обозрения, — рассказали в пресс-службе парка.

Подобные краны используется при строительстве небоскребов, мостов и в судостроении. Также данные краны принимали участие в строительстве стадиона «Волгоград Арена» и ряда других стадионов, построенных к Чемпионату мира по футболу - 2018. Вместе с ними также прибыли и специально обученные машинисты.

