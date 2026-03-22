5 вещей, которые вы не знали о волгоградском трамвае Старт противопожарного сезона в регионе: какие штрафы грозят волгоградцам с 20 марта Рулил бизнесом вопреки запретам: что происходило на суде по делу экс-депутата облдумы Короткова Суд в Волгограде признал незаконной добровольную отставку экс-депутата Короткова В Волгограде заменят трамвайные пути от ул. Космонавтов до ул. Хорошева

Похоронил бизнес? Ремонт машины обернулся для волгоградки потерей денег и нервов

«Спокойно в нашей отрасли не было никогда»: волгоградский турагент – о закрытии направлений, росте цен и спросе на отдых

«В СССР такого даже не знали»: почему профвыгорание стало главным «диагнозом» современных людей

 Цены товаров на маркетплейсах могут вырасти из-за нового НДС
Минфин РФ предложило ввести НДС на зарубежную продукцию с маркетплейсов с 2027 года. Как сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов 19 марта на Пятом юбилейном Петербургском налоговом форуме, новый налог...
 Восемь пляжей Анапы могут открыть уже этим летом
Восемь галечных пляжей Анапы от села Большой Утриш до «Высокого берега» исключены из опасной зоны, установленной после разлива нефтепродуктов. Об этом 19 марта сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев...
В ЦПКиО Волгограда прибыл центральный вал колеса обозрения «Звезда Сталинграда»

Сегодня, 22 марта, в Центральны парк культуры и отдыха Волгограда на площадку строительства колеса обозрения был доставлен центральный вал. Как сообщили в пресс-службе парка, ключевую деталь будущего аттракциона выгрузили при помощи крана грузоподъёмностью 750 тонн.

Общий вес детали составляет 140 тонн. Благодаря данной детали будет осуществляться вращение колеса. Работы выполняются при участии команды инженеров компании-изготовителя из КНР. Команда специалистов прибыла в город-герой для шеф-монтажа объекта развлечения. 


Ранее все три крана-гиганта были собраны и приведены в вертикальное проектное положение. В ближайшее дни при помощи этой спецтехники стартует монтаж первых колонн колеса обозрения, каждая весит около 170 тонн. 

— Длина стрелы кранов составляет 84 метра. Каждая стрела состоит из семи секций. Сами краны имеют вес 720 тонн и поставлены на гусеничные шасси. Для перемещения техники на строительной площадке в два слоя уложили 480 железобетонных плит. Все три крана будут задействованы в монтаже колонн для вантового колеса обозрения, удерживая и вращая на весу колонны для будущего колеса обозрения, — рассказали в пресс-службе парка. 

Подобные краны используется при строительстве небоскребов, мостов и в судостроении. Также данные краны принимали участие в строительстве стадиона «Волгоград Арена» и ряда других стадионов, построенных к Чемпионату мира по футболу - 2018. Вместе с ними также прибыли и специально обученные машинисты. 

Фото: ЦПКиО

21:40
В Волгограде проверят факт зверского убийства собак в поселке ГорьковскийСмотреть фотографии
21:27
В ЦПКиО Волгограда прибыл центральный вал колеса обозрения «Звезда Сталинграда»Смотреть фотографии
20:51
Концерт Shamanа не заинтересовал волгоградцевСмотреть фотографии
20:20
Жители центра Волгограда пожаловались на вечерние рейвы молодежиСмотреть фотографииCмотреть видео
19:46
Бездомышам из Волгоградской области нашли хозяев в Санкт-ПетербургеСмотреть фотографииCмотреть видео
19:09
«Приходит время – люди головы теряют»: врач рассказала, почему весной волгоградцы жаждут любви и романтикиСмотреть фотографии
18:30
Пыльная буря накрыла Волгоград 22 мартаСмотреть фотографии
17:53
Волгоградцам напомнили о штрафах за отжиг травыСмотреть фотографии
17:15
В Волгограде скончалась заслуженный медработник Татьяна НечаеваСмотреть фотографии
16:29
Дожди вернутся в Волгоградскую область в начале неделиСмотреть фотографии
15:48
ЦСКА в полуфинале – «Динамо‑Синара» покидает турнирСмотреть фотографии
15:01
«Воткнули палку и разбили головы»: зверские убийства собак потрясли жителей поселка ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
14:11
«Живем, как в фильме ужасов»: волгоградцы ждут расселения из аварийного общежития с дырой на фасадеСмотреть фотографииCмотреть видео
13:37
Под Волгоградом простятся с погибшим на СВО Николаем ЛаптевымСмотреть фотографии
13:01
«Выпотрошил и бросил»: в Волгограде нашлись новые жертвы горе-автослесаря с ЛатошинкиСмотреть фотографииCмотреть видео
12:19
В Волгограде мужчина на электровелосипеде протаранил автоСмотреть фотографии
11:49
40 медалей и первое место: успех волгоградских пловцов в КраснодареСмотреть фотографии
11:07
В Волгограде заменили 100 метров послевоенного водоводаСмотреть фотографии
10:43
Волгоградского школьника наградили за рассказ об обороне СталинградаСмотреть фотографии
10:01
«Каустик» объявил о возвращении Вадима ИбраковаСмотреть фотографии
09:32
«Это просто психологический фастфуд»: врач-психотерапевт – о популярности мистических программ и прогнозов астрологовСмотреть фотографии
08:55
В Волгоградской области отменена восьмичасовая беспилотная опасностьСмотреть фотографии
08:13
В Волжском нашли школьников, затеявших потасовку в ТЦСмотреть фотографии
07:41
Волгоградцев предупредили о сбоях в телевещанииСмотреть фотографии
07:06
В Волгограде под охрану взяли воспоминание об утраченном «Федоровском саде»Смотреть фотографии
21:35
В Волгограде продление 0-й Продольной до Тулака оценили в 6,5 млрд рублейСмотреть фотографии
20:46
Её томатами засеяли треть полей СССР: скончалась волгоградский селекционер Лия ПоповаСмотреть фотографии
19:34
Поддали газу: майнинг-ферма экс-мэра Волгограда с новой силой заработала на ДонуСмотреть фотографииCмотреть видео
17:47
Волгоградские школьники спели в федеральном эфире об отключении интернетаСмотреть фотографии
16:18
Три человека сгорели заживо после ДТП с бензовозом в Ростовской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
 