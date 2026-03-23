Пенсии волгоградцев с 1 апреля вырастут на 6,8%

Индексация пенсий в России, в том числе в Волгоградской области произойдет с 1 апреля на 6,8%. В Соцфонде пояснили, что это будет сделано автоматически. Никаких заявлений подавать не нужно.

Пенсионеры получат увеличенные выплаты в привычные сроки. Перерасчет происходит централизованно.

Специалисты СФР отмечают, что в среднем размер социальный пенсии в стране вырастет более чем на тысячу рублей – до 16,5 тысячи. Фактический размер прибавки будет зависеть от индивидуального размера пенсии до индексации.

