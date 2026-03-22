Бездомышам из Волгоградской области нашли хозяев в Санкт-Петербурге





Рейс милосердия из Урюпинска Волгоградской области с спасенными бездомными животными прибыл в Санкт-Петербург. Об этом 22 марта сообщили в приюте «Василиса».





Очередным рейсом были отправлены кошка «Пушинка», которую спасли из подвала цветочного магазина. Также на лечение прибыл кот с микрорайона Мичуринский, который более двух лет выживал на теплотрассе и кот из районной ЦРБ.

— Благодаря неравнодушным людям, кошачьи были спасены и отправлены в счастливую, домашнюю жизнь. Многие считают нас чудаками и, возможно, прочитав это текст, никогда не поставят. А мы сегодня так счастливы - 4 спасенных жизни! Ради этого и живем, для простых, добрых человеческих дел, — поделились в приюте.

