Самые высокие зарплаты в Волгоградской области фиксируются в химической промышленности, которая является лидирующей отраслью в регионе. Согласно исследованию РИА Новости по зарплатам в ведущих отраслях регионов РФ, Волгоградская область в лидирующей отрасли заняла 71 место из 85-ти проанализированных регионов.

Так, согласно рейтингу, средняя зарплата в ведущей отрасли Волгоградской области в 2025 году составила 94 тысячи рублей.

Возглавила рейтинг Сахалинская область, где зарплата достигла 328 тысяч рублей в секторе добычи нефти и газа. Второе место заняла Москва, где сфере финансовых услуг показала зарплаты в 310 тысяч рублей. Топ-3 замкнула Амурская область с зарплатами в химической отрасли в размере 286 тысяч рублей.

Что касается соседних с Волгоградской областью регионов, то, к примеру, Астраханская область оказалась на 26-ой позиции рейтинга с зарплатой 153 тысячи в сфере добычи нефти и газа. Ростовская область находится на 54 строчке с зарплатой 111 тысяч рублей в сфере финансовых услуг. Калмыкия заняла 64-е место, где специалисты сферы сухопутного транспорта получают 100 тысяч рублей.





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!