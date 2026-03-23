Хакеры пытаются взломать умные колонки для слежки за волгоградцами

МВД предупредило жителей России о небезопасности умных колонок, с помощью которых хакеры могут следить за россиянами. Жители Волгоградской области, которые пользуются такими устройствами, также могут попасть под слежку.

- Хакеры всё активнее интересуются умными колонками и другими голосовыми ассистентами. Эксперты Kaspersky предупреждают: такие устройства могут использоваться для слежки за пользователями, в том числе и за россиянами, - сообщило Управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в своем телеграм-канале.

Полицейские отмечают, что такая взломанная техника может вести себя неадекватно. Если умная колонка стала включаться сама по себе, выполнять странные команды или произошел всплеск активности в аккаунте, то это повод для опасений. Такие устройства нужно отключить, поменять пароли и удалить незнакомые подключенные устройства в списке.

Фото сгенерировано нейросетью Шедеврум

