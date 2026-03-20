



Школьник из Волжского стал победителем Всероссийского конкурса «История России моими глазами», рассказав о легендарном Доме Павлова, мельнице Гергардта и поднятом со дна Волги бронекатере БК-31.

– Я знаю, что они сражались, чтобы мы жили. Они умирали, чтобы мы помнили. Их подвиг – не прошлое, а настоящее. И пока мы храним эту память, Сталинград остается городом, который не сдался, – говорит в своей работе ученик школы № 14 «Зеленый шум» города Волжский Егор Денисов.

Отсмотрев более четырех тысяч работ, эксперты выделили ролик семиклассника, назвав его лучшим в специальной номинации Национального центра исторической памяти при Президенте Российской Федерации.

– Егор – очень активный ребенок, который старается участвовать практически во всем. Не так давно его вместе с командой, как победителей соревнований, приглашали в столицу на курс выживания в центр по подготовке космонавтов, – с гордостью в голосе говорит мама школьника Татьяна Денисова. – Конечно, победа в таком конкурсе, среди такого количества участников со всей России – совершенно новый уровень для него. Мне кажется, что пока он не до конца осознает масштабов происходящего, поэтому мы решили поехать на церемонию награждения. Как и любой ребенок, он, конечно же, любит побеждать. Но сейчас мы хотим показать ему, что он не просто выиграл приз. Он смог донести свою мысль и показать свое отношение к городу тысячам экспертов.





Слова о Сталинградской битве мальчик говорит вовсе не заученно и не шаблонно. По словам Татьяны Денисовой, Егор не просто увлекается историей сам, но и рассказывает о ней ученикам младших классов.

– Второго февраля, в день Победы советских войск в Сталинградской битве, сын проводил занятия для учеников младших классов. Ему была интересна и сама тема, и то, что его слушали, – улыбается волжанка. – Сейчас я пытаюсь составить для него более грамотное расписание, чтобы выделить побольше свободного времени, но в то же время хочу, чтобы он не терял своего запала и с такими же горящими глазами смотрел на все новое.

Награду в специальной номинации «Маршрут исторической памяти» Егор Денисов получит завтра, 21 марта. Награждение 45 талантливых школьников и студентов пройдет в Национальном центре «Россия».

