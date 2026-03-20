5 вещей, которые вы не знали о волгоградском трамвае Старт противопожарного сезона в регионе: какие штрафы грозят волгоградцам с 20 марта Рулил бизнесом вопреки запретам: что происходило на суде по делу экс-депутата облдумы Короткова Суд в Волгограде признал незаконной добровольную отставку экс-депутата Короткова В Волгограде заменят трамвайные пути от ул. Космонавтов до ул. Хорошева

Похоронил бизнес? Ремонт машины обернулся для волгоградки потерей денег и нервов

«Спокойно в нашей отрасли не было никогда»: волгоградский турагент – о закрытии направлений, росте цен и спросе на отдых

«В СССР такого даже не знали»: почему профвыгорание стало главным «диагнозом» современных людей

 Цены товаров на маркетплейсах могут вырасти из-за нового НДС
Минфин РФ предложило ввести НДС на зарубежную продукцию с маркетплейсов с 2027 года. Как сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов 19 марта на Пятом юбилейном Петербургском налоговом форуме, новый налог...
 Восемь пляжей Анапы могут открыть уже этим летом
Восемь галечных пляжей Анапы от села Большой Утриш до «Высокого берега» исключены из опасной зоны, установленной после разлива нефтепродуктов. Об этом 19 марта сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев...
«Город, который не сдался»: школьник из Волжского показал лучший в России маршрут исторической памяти

Общество 20.03.2026 15:34
Школьник из Волжского стал победителем Всероссийского конкурса «История России моими глазами», рассказав о легендарном Доме Павлова, мельнице Гергардта и поднятом со дна Волги бронекатере БК-31.

– Я знаю, что они сражались, чтобы мы жили. Они умирали, чтобы мы помнили. Их подвиг – не прошлое, а настоящее. И пока мы храним эту память, Сталинград остается городом, который не сдался, – говорит в своей работе ученик школы № 14 «Зеленый шум» города Волжский Егор Денисов.

Отсмотрев более четырех тысяч работ, эксперты выделили ролик семиклассника, назвав его лучшим в специальной номинации Национального центра исторической памяти при Президенте Российской Федерации.  

–  Егор – очень активный ребенок, который старается участвовать практически во всем. Не так давно его вместе с командой, как победителей соревнований, приглашали в столицу на курс выживания в центр по подготовке космонавтов, – с гордостью в голосе говорит мама школьника Татьяна Денисова. – Конечно, победа в таком конкурсе, среди такого количества участников со всей России – совершенно новый уровень для него. Мне кажется, что пока он не до конца осознает масштабов происходящего, поэтому мы решили поехать на церемонию награждения. Как и любой ребенок, он, конечно же, любит побеждать. Но сейчас мы хотим показать ему, что он не просто выиграл приз. Он смог донести свою мысль и показать свое отношение к городу тысячам экспертов. 


 

Слова о Сталинградской битве мальчик говорит вовсе не заученно и не шаблонно. По словам Татьяны Денисовой, Егор не просто увлекается историей сам, но и рассказывает о ней ученикам младших классов.

– Второго февраля, в день Победы советских войск в Сталинградской битве, сын проводил занятия для учеников младших классов. Ему была интересна и сама тема, и то, что его слушали, – улыбается волжанка. – Сейчас я пытаюсь составить для него более грамотное расписание, чтобы выделить побольше свободного времени, но в то же время хочу, чтобы он не терял своего запала и с такими же горящими глазами смотрел на все новое.

Награду в специальной номинации «Маршрут исторической памяти» Егор Денисов получит завтра, 21 марта. Награждение 45 талантливых школьников и студентов пройдет в Национальном центре «Россия».

Фото Татьяны Денисовой 

