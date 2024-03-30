Общество

«Она очень любила жизнь»: в Волгограде прощаются с погибшей в «Крокусе» Юлией Чечиной

Общество 30.03.2024 09:01
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30.03.2024 09:01


Сегодня, 30 марта, в Волгограде провожают в последний путь 59-летнюю Юлию Чечину, которая погибла в результате террористической атаки на «Крокус сити холл» в Красногорске, передает V102.RU.

С волгоградкой простятся ее близкие и друзья, которые до сих пор не могут поверить в случившееся. На проводы Юлии придут и ее многочисленные знакомые, а также те, кто сопереживал этой трагедии.

- Моя тетя была хорошим человеком – сильным, самостоятельным, ярким, общительным, она очень любила жизнь, старалась держать в прекрасной форме и себя, и своих замечательных друзей. Мы долго не общались, но в моем сердце она останется только в самых добрых и светлых красках, - рассказывает ее племянница Елена Чечина. - Я очень благодарна ее подругам за поддержку в эти тяжелые дни, все они вместе - пример настоящей женской дружбы: Елена, Татьяна, Наталья, Кристина... В нашей группе, посвященной Юле, более 50 человек - искренних, верных, отзывчивых, разделяющих общее горе и поддерживающих друг друга.

Юлия Чечина, напомним, поехала в Москву на концерт любимой группы «Пикник». В столице ее встретила и отвезла в «Крокус»  подруга Елена Рыбалко. Женщины не виделись много лет и планировали восполнить этот пробел после того, как Юля вернется с концерта. 

Из «Крокуса» Юля прислала подруге сообщение, полное радости и счастья: «Жизнь удалась! Я попала на концерт, о котором мечтала». Елена даже представить не могла, что скоро ей придется обзванивать морги и больницы. Надежда, что Юля жива, не покидала до последнего - женщины не было в списках ни убитых, ни раненых. Елена записала видео с просьбой о помощи в поисках Юлии. 24 марта стало известно, что из «Крокуса» живой ей выбраться не удалось. Террористы расстреливали людей в упор, а потом подожгли концертный зал.

- Когда убили какие-то нелюди часть твоей семьи и столько людей погибло – первая реакция шок, сердце разрывается. Этого просто не должно было случиться, - вспоминает Елена Чечина. - А потом осознаешь, как важно, чтобы после осталась не только боль утраты, но что-то хорошее, что будет помогать сохранять светлую память. Чтобы свет Юли не угасал, память о ней не пропала, а помогала жить тем, кто остался, дала возможность объединить людей, мотивировала на помощь близким, друзьям и другим людям. Ведь когда мы вместе – мы сильнее того, что произошло. 

По словам племянницы, Юлию похоронят рядом с родителями на Верхнезареченском кладбище.  

- Я – методист по реабилитации Санкт-Петербургского НИИ Скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, помогаю людям восстанавливаться после тяжелых травм, поэтому теракт в Красногорске для меня и моей семьи не только личная боль, - говорит Елена. - И именно поэтому, мы с семьей приняли решение, если какая-то часть наследства будет передана нам – мы отдадим большую часть на покупку оборудования для восстановления и реабилитацию наших раненых в СВО. Медицинскую помощь для них оплачивает государство, но всегда нужно что-то еще, чтобы процесс реабилитации проходил быстрее и они в кратчайшие сроки возвращались к полноценной нормально жизни. Это будет лучшим символом памяти о тете, которая сохранится надолго, ее добрый след будет на земле в жизни людей. 

Семья Юлии выражает огромную признательность всем, кто помог доставить ее тело в Волгоград, организовать похороны. 

- Хочу сказать также большое спасибо властям, администрации Волгоградской области, которые помогли нам организовать и оплатить похороны, курировали все организационные моменты в Волгограде. Властям Москвы и Московской области, которые доставили в Волгоград Юлю, «горслужбу Ритуал», предприятию «Память», которые помогли с подготовкой и организацией прощания, - сказала Елена.

Напомним, в результате теракта в «Крокусе», по последним данным, погибли 144 человека, пострадали более 300. 


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