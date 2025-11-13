В Краснооктябрьском суде Волгограда зарегистрирован иск двоих жителей города к одному из операторов связи о возмещении компенсации в связи с некачественным предоставлением услуги - интернета. Как следует из картотеки районного суда, дело из категории защиты прав потребителей уже зарегистрировано. Собеседование назначено на 17 ноября.

Иск подали двое волгоградцев – отец и сын Александр и Максим Конобеевских. Как пояснили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции, истцы просят обеспечить работу мобильного интернета согласно договорам, заключенным с оператором, а также взыскать компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей каждому.

Про Александра Конобеевских известно, что он возглавлял ранее региональное отделение общероссийского общественного движения поддержки флота. Александр Васильевич и его родственники также подавали многочисленные иски к управляющим компаниям и коммунальным службам.