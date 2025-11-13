В Краснооктябрьском суде Волгограда зарегистрирован иск двоих жителей города к одному из операторов связи о возмещении компенсации в связи с некачественным предоставлением услуги - интернета. Как следует из картотеки районного суда, дело из категории защиты прав потребителей уже зарегистрировано. Собеседование назначено на 17 ноября.
Иск подали двое волгоградцев – отец и сын Александр и Максим Конобеевских. Как пояснили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции, истцы просят обеспечить работу мобильного интернета согласно договорам, заключенным с оператором, а также взыскать компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей каждому.
Про Александра Конобеевских известно, что он возглавлял ранее региональное отделение общероссийского общественного движения поддержки флота. Александр Васильевич и его родственники также подавали многочисленные иски к управляющим компаниям и коммунальным службам.
Напомним, в последнее время волгоградцы жалуются на постоянные проблемы с мобильным интернетом. Из-за этого жители зачастую не могут расплатиться за покупки, проезд, испытывают трудности при вызове такси, оплате платных парковок. Некоторым волгоградцам удается добиться небольшой скидки от мобильных операторов за услугу, которую пользователи получают не в полном объеме.
Ранее заявлялось, что ограничения работы интернета связаны с мерами безопасности.
