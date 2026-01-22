



22 января в Кировском районе Волгограда в замерзающей без света и тепла многоквартирный жилой дом № 69 в пос. им. Саши Чекалина, о котором редакция рассказывала накануне, специалисты наконец вернули электроэнергию. Однако сотрудники управляющей компании предупредили собственников, что запитали дом к сети по временной схеме и если в течение 2-3 не провести замену линии, авария может случиться снова.

- Сегодня после бесконечных жалоб к нам наконец направили электрика. Он был в шоке, когда увидел чердак. Туда заходит основной кабель, питающий дом, и именно там произошла авария. По словам специалиста, нам очень повезло. На чердаке выгорела фаза. Лишь чудом это всё не перекинулось на деревянные элементы. Сейчас он кинул времянку, но её в полную силу эксплуатировать нельзя. Нужна полноценная замена, - сообщила жительница МКД Надежда Андреева.

Напомним, по данным собственника, с 24 декабря 2025 года жилое строение практически полностью лишилось тепла. В подъезде № 2 прорвало коммуникации отопления. В результате теплоноситель, вместо того чтобы отапливать помещения, топит основание и без того аварийной двухэтажки. Волгоградцы многократно обращались к обслуживающей организации за помощью, однако безрезультатно. Вот уже месяц люди вынуждены обогревать помещения электрообогревателями.

Из-за колоссальной нагрузки электросеть неделями функционировала на пределе своих возможностей, что, вероятно, и привело к аварии 21 января. На текущий момент слесаря так и не нашли время, чтобы добраться до места аварии и восстановить отопление МКД.

Редакция ИА «Высота 102» обратилась в диспетчерскую службу ООО «УК РАЗВИТИЕ-ДОМСТРОЙ» с просьбой пояснить, почему за месяц у специалистов так и не получилось восстановить целостность отопительных сетей.

- Информация была, но кто и чем занимался, сказать не могу. На текущий момент мне известно, что работы по дому № 69 в пос. им. Саши Чекалина запланированы на завтра, - подчеркнул представитель организации.

По вопросу аварийного режима работы проводки и необходимости замены элементов ввода электросети в дом диспетчер вновь пояснить ничего не смог, подчеркнув, что о закупке необходимых материалов ему ничего не известно.

Пока слесаря сверяются с календарями и выбирают благоприятное время для устранения порыва, жители дома продолжают мёрзнуть. Естественно, после восстановления электросети многие из собственников будут вынуждены поддерживать температуру за счёт электрообогревателей, даже несмотря на предупреждение энергетиков и угрозу повторных замыканий.

Отметим, редакция ИА «Высота 102» направила информацию жителей об аварийной ситуации в доме в Государственный жилищный надзор и в администрацию Волгограда с просьбой взять происходящее в доме на контроль. Подключиться к решению проблемы информагентство просит также прокуратуру Кировского района.

Фото из архива Зубарева Вячеслава