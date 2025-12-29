



Волгоградский облсуд отменил оправдательный приговор руководителю коммерческой компании, которого обвиняли в неуплате налогов в крупном размере. Как пояснили в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, Дзержинский районный суд в октябре 2025 года не нашел состава преступления в действиях 38-летнего фактического руководителя ООО «Волгоэнергострой» Юрия Романюка.

Топ-менеджер Романюк, по версии следствия и обвинения, в 2015-2017 годах уклонился от уплаты налогов путем включения в декларации заведомо ложных сведений о приобретении товаров у шести организаций, которые фактически не осуществляли предпринимательскую деятельность.



Также фигурантом уголовного дела с целью завышения расходов организации был заключен ряд фиктивных контрактов о проведении электромонтажных работ несколькими подконтрольными фирмами. На самом деле работы проводились и оплачивались только на бумаге. Таким способом организацией подсудимого не уплачен налог на добавленную стоимость и налог на прибыль на сумму более 17 млн рублей. Свою вину бизнесмен не признал.



Оправдательный приговор суда первой инстанции был обжалован надзорным органом.



Волгоградский областной суд разделил мнение прокуратуры, отменив оправдательный приговор и направив уголовное дело на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе.



