Расследования

В Волгограде топ-менеджеру отменили оправдательный приговор за неуплату 17 млн налогов

Расследования 29.12.2025 21:49
0
29.12.2025 21:49


Волгоградский облсуд отменил оправдательный приговор руководителю коммерческой компании, которого обвиняли в неуплате налогов в крупном размере. Как пояснили в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, Дзержинский районный суд в октябре 2025 года не нашел состава преступления в действиях 38-летнего фактического руководителя ООО «Волгоэнергострой» Юрия Романюка.

Топ-менеджер Романюк, по версии следствия и обвинения,  в 2015-2017 годах  уклонился от уплаты налогов путем включения в декларации заведомо ложных сведений о приобретении товаров у шести организаций, которые фактически не осуществляли предпринимательскую деятельность.

Также фигурантом уголовного дела с целью завышения расходов организации был заключен ряд фиктивных контрактов о проведении электромонтажных работ несколькими подконтрольными фирмами. На самом деле работы проводились и оплачивались только на бумаге. Таким способом организацией подсудимого не уплачен налог на добавленную стоимость и налог на прибыль на сумму более 17 млн рублей. Свою вину бизнесмен не признал.

Оправдательный приговор суда первой инстанции был обжалован надзорным органом.

Волгоградский областной суд разделил мнение прокуратуры, отменив оправдательный приговор и направив уголовное дело на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
29.12.2025 21:49
Расследования 29.12.2025 21:49
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.12.2025 18:50
Расследования 29.12.2025 18:50
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.12.2025 17:46
Расследования 29.12.2025 17:46
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.12.2025 15:13
Расследования 29.12.2025 15:13
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.12.2025 20:24
Расследования 28.12.2025 20:24
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.12.2025 15:21
Расследования 28.12.2025 15:21
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.12.2025 20:28
Расследования 27.12.2025 20:28
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.12.2025 16:14
Расследования 27.12.2025 16:14
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.12.2025 08:31
Расследования 27.12.2025 08:31
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.12.2025 07:15
Расследования 27.12.2025 07:15
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.12.2025 19:36
Расследования 26.12.2025 19:36
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.12.2025 16:31
Расследования 26.12.2025 16:31
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.12.2025 20:28
Расследования 25.12.2025 20:28
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.12.2025 17:12
Расследования 25.12.2025 17:12
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.12.2025 11:45
Расследования 25.12.2025 11:45
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

22:11
Путин назначил четырех новых судей в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:49
В Волгограде топ-менеджеру отменили оправдательный приговор за неуплату 17 млн налоговСмотреть фотографии
21:16
Путин подписал указ о первом круглогодичном призывеСмотреть фотографии
20:51
Трамп намерен пересмотреть подходы к работе с Зеленским после атаки на резиденцию ПутинаСмотреть фотографии
20:28
Участникам Сталинградской битвы выплатят по 100 тысяч рублейСмотреть фотографии
20:02
Неужели без дождя? Метеоролог рассказала о погоде в Волгограде на Новый годСмотреть фотографии
19:48
Партию левых сигарет на 10 тысяч рублей уничтожат в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:21
Под Волгоградом 7-летнему ученику сломали ногу в школеСмотреть фотографии
19:19
Лавров: Киев атаковал резиденцию Путина в Новгородской областиСмотреть фотографии
19:02
Кредитный портфель волгоградских компаний вырос до 336 млрдСмотреть фотографии
18:50
Умерла изуродованная канцелярским ножом в сауне ростовчанкаСмотреть фотографии
18:30
Войска беспилотных систем: кто из волгоградцев может служить, какие выплатыСмотреть фотографии
17:47
Новые ЖК, «фишки» и планы: «Синара-Девелопмент» построила в 2025 году в Волгограде свыше 50 тыс. кв. метров жильяСмотреть фотографии
17:46
Экс-судья Турсунганым Утюшева скончалась в Палласовке Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:15
Пострадавшие от БПЛА волгоградцы начали получать выплаты: объясняем, за что и сколькоСмотреть фотографии
16:43
Памятник и музей СВО у Мамаева кургана в Волгограде воздвигнут в 2026 годуСмотреть фотографии
15:16
Растопили лед: в Волжском прошел фестиваль русских забав, елок и новогодних нарядовСмотреть фотографии
15:13
Волгоградец забил до смерти пассажира автобуса в Советском районеСмотреть фотографииCмотреть видео
15:13
Членов финансовой ОПГ жестко скрутили волгоградские силовикиСмотреть фотографииCмотреть видео
14:28
Волгоградцам досрочно выплачивают проиндексированные на 7,6% пенсииСмотреть фотографии
14:05
Короткая предновогодняя неделя началась у волгоградцевСмотреть фотографии
13:51
Под Волгоградом 330 жителей поселка 9-й день выживают без воды и отопленияСмотреть фотографии
13:48
И вкусно, и полезно: как кормить детей в новогодние праздники без вреда для здоровьяСмотреть фотографии
13:12
«Концессии» на новогодних каникулах: как будут работать и куда звонитьСмотреть фотографии
12:49
Новогоднюю ночь с легким морозцем без снега прогнозируют в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:21
Волгоградка отсудила у «дочки» РЖД компенсацию за поездку в вагоне без туалетовСмотреть фотографии
12:18
Новые «ловушки» для лихачей появились на дорогах Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:03
В Волгограде 43 ветерана СВО пополнили ассоциациюСмотреть фотографии
11:40
ДТП остановило скоростные трамваи от Триумфальной до ТРЦ Европа в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:22
В Волгограде школьник за рулём «Жигулей» спровоцировал ДТП на ул. ЭлектролесовскойСмотреть фотографии
 