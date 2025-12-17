Расследования

Облсуд закидали жалобами на приговор по делу водителя BMW Пака

Расследования 17.12.2025 06:22
0
17.12.2025 06:22


Четверо адвокатов 74-летнего Александра Пака, приговоренного в Волгограде к 11 годам колонии строгого режима, обжаловали приговор. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на картотеку облсуда, одному из защитников было отказано в принятии жалобы. Одновременно принята жалоба на решение суда от прокуратуры.

На текущий момент в общей сложности Волгоградским областным судом зарегистрировано пять жалоб на приговор по уголовному делу водителя BMW – четыре от адвокатов Александра Пака и одна от прокуратуры. 

Как ранее уже сообщало ИА «Высота 102», первая жалоба от одного из адвокатов 74-летнего Пака поступила в облсуд еще 2 декабря. До 12 декабря принимались возражения от всех сторон. 

5 декабря, согласно картотеке, в суд от юристов, представляющих интересы Пака, было подано еще две жалобы на приговор. Однако одну из них позже, 8 декабря, вернули юристу в связи с несоответствием требованиям УПК.  

Апелляционное представление на не вступивший в силу судебный акт 5 декабря также было подано и прокурором. До 16 декабря областной суд принимал по нему возражения. 

Пятая по счету жалоба поступила в облсуд 9 декабря – от четвертого юриста Александра Пака. 

Напомним, что 74-летний Александр Пак был приговорен 20 ноября к 11 годам строгого режима по п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство лица в связи с выполнением им общественного долга) после ДТП, в результате которого скончалась мать троих детей Екатерина Буравлева. Судом присяжных был доказано, что Пак переехал женщину в ходе дорожного конфликта. По приговору суда водитель BMW также должен выплатить потерпевшей стороне 5 миллионов рублей моральной компенсации.

Юристы, представляющие интересы пенсионера в суде, на финальном заседании настаивали на том, что преднамеренных и умышленных действий их подзащитный не совершал и просили переквалифицировать дело на более мягкую статью. Однако суд квалификацию не изменил. Вероятнее всего, в апелляционной инстанции адвокаты Пака планируют добиваться переквалификации уголовной статьи и, соответственно, смягчения наказания. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
17.12.2025 06:22
Расследования 17.12.2025 06:22
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.12.2025 19:40
Расследования 16.12.2025 19:40
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.12.2025 15:57
Расследования 16.12.2025 15:57
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.12.2025 13:46
Расследования 16.12.2025 13:46
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.12.2025 13:29
Расследования 16.12.2025 13:29
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.12.2025 07:44
Расследования 16.12.2025 07:44
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.12.2025 22:01
Расследования 15.12.2025 22:01
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.12.2025 19:25
Расследования 15.12.2025 19:25
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.12.2025 17:08
Расследования 15.12.2025 17:08
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.12.2025 16:30
Расследования 15.12.2025 16:30
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.12.2025 15:30
Расследования 15.12.2025 15:30
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.12.2025 13:40
Расследования 15.12.2025 13:40
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.12.2025 13:07
Расследования 15.12.2025 13:07
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.12.2025 11:48
Расследования 15.12.2025 11:48
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.12.2025 10:37
Расследования 15.12.2025 10:37
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

08:05
Под Волгоградом похоронят многодетного контрактника Александра МакееваСмотреть фотографии
07:50
Четыре дрона ВСУ уничтожены военными в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:38
Угроза атаки с воздуха снята в Волгоградской области утром 17 декабряСмотреть фотографии
07:00
Генерал-майор полиции Дмитрий Свинов отмечает юбилей в ВолгоградеСмотреть фотографии
06:22
Облсуд закидали жалобами на приговор по делу водителя BMW ПакаСмотреть фотографии
06:09
Участок ул. Профсоюзной перекрыли из-за стройки на 10 дней в ВолгоградеСмотреть фотографии
21:31
В России вновь ужесточили правила выдачи микрозаймовСмотреть фотографии
21:08
Волгоградцы получат январские пенсии досрочноСмотреть фотографии
20:57
В Волгоградской области объявлена беспилотная опасностьСмотреть фотографии
20:49
Под Волгоградом поиски пропавшего пастуха не увенчались успехомСмотреть фотографии
20:39
«Женский торс» Эрнста Неизвестного увезли из Волгограда в МосквуСмотреть фотографии
20:10
Куда девать только? Поголовье кроликов стремительно растет в ЦПКиО ВолгоградаСмотреть фотографии
19:40
Силовики уложили в Волгограде лицом в асфальт двоих уроженцев БашкирииСмотреть фотографии
19:17
Волгоградцам пообещали резкое потепление в ближайшие суткиСмотреть фотографии
18:49
Дивный алый закат снял фотограф в середине декабря в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:47
Росприроднадзор нашел массу нарушений на химпроизводстве в ВолжскомСмотреть фотографии
18:02
«Люди думали, что это конец»: под Волгоградом сельский тракторист спас застрявших в снежный буран путниковСмотреть фотографии
17:40
«БиблиоПерфоманс – 2025»: «Ростелеком» поддержал театральный чемпионат в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:23
Под Волгоградом по решению суда снесён нелегальный асфальтовый заводСмотреть фотографии
16:17
Госдума продлила кредитные каникулы участникам СВОСмотреть фотографии
15:57
Под Волгоградом 36-летнего мужчину задушили на глазах семьиСмотреть фотографии
15:52
Волгоградское «Чертово игрище» вошло в топ-5 загадок РоссииСмотреть фотографии
15:51
Тарифы ЖКХ в Волгограде поднимут дважды в 2026 году: когда, почему и на сколькоСмотреть фотографии
15:31
СПЧ планирует ужесточение мер в отношении блогеров после шок-видео из подмосковной школыСмотреть фотографии
15:21
Чудесное спасение упавшего с 4 этажа камышанина сняли на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
15:09
ФСБ нашла в больницах Волгограда и Волжского опасные ИВЛ из СШАСмотреть фотографии
14:51
Снежные горки создадут в центре Волгограда искусственным путемСмотреть фотографии
13:46
ФАС выдала предупреждение аэропорту Сталинград из-за сбора за регистрацию пассажировСмотреть фотографии
13:40
Вся надежда на Гуцана? Региональный фонд сорвал капремонт общежития на ул. ЧебышеваСмотреть фотографии
13:29
Экс-депутаты Волгоградской гордумы обжаловали суровый приговор за мегааферу с ОСАГОСмотреть фотографии
 