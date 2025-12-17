Облсуд закидали жалобами на приговор по делу водителя BMW Пака





Четверо адвокатов 74-летнего Александра Пака, приговоренного в Волгограде к 11 годам колонии строгого режима, обжаловали приговор. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на картотеку облсуда, одному из защитников было отказано в принятии жалобы. Одновременно принята жалоба на решение суда от прокуратуры.

На текущий момент в общей сложности Волгоградским областным судом зарегистрировано пять жалоб на приговор по уголовному делу водителя BMW – четыре от адвокатов Александра Пака и одна от прокуратуры.

Как ранее уже сообщало ИА «Высота 102», первая жалоба от одного из адвокатов 74-летнего Пака поступила в облсуд еще 2 декабря. До 12 декабря принимались возражения от всех сторон.

5 декабря, согласно картотеке, в суд от юристов, представляющих интересы Пака, было подано еще две жалобы на приговор. Однако одну из них позже, 8 декабря, вернули юристу в связи с несоответствием требованиям УПК.

Апелляционное представление на не вступивший в силу судебный акт 5 декабря также было подано и прокурором. До 16 декабря областной суд принимал по нему возражения.

Пятая по счету жалоба поступила в облсуд 9 декабря – от четвертого юриста Александра Пака.

Напомним, что 74-летний Александр Пак был приговорен 20 ноября к 11 годам строгого режима по п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство лица в связи с выполнением им общественного долга) после ДТП, в результате которого скончалась мать троих детей Екатерина Буравлева. Судом присяжных был доказано, что Пак переехал женщину в ходе дорожного конфликта. По приговору суда водитель BMW также должен выплатить потерпевшей стороне 5 миллионов рублей моральной компенсации.

Юристы, представляющие интересы пенсионера в суде, на финальном заседании настаивали на том, что преднамеренных и умышленных действий их подзащитный не совершал и просили переквалифицировать дело на более мягкую статью. Однако суд квалификацию не изменил. Вероятнее всего, в апелляционной инстанции адвокаты Пака планируют добиваться переквалификации уголовной статьи и, соответственно, смягчения наказания.