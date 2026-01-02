Под Волгоградом 20-й день ищут пропавшего в снежный буран пастуха





В Камышинском районе Волгоградской области продолжаются поиски пастуха, который пропал 20 дней назад. Напомним, как сообщало V102.RU, 67-летний Александр Катков, работавший у местного фермера, утром 13 декабря, как обычно, вышел в поле со стадом баранов из села Средняя Камышинка. А через несколько часов районы Заволжья накрыл снежный буран почти с нулевой видимостью.

Через некоторое время стадо вернулось домой, а пастух пропал. Уже на следующий день в районе пропажи человека были развернуты масштабные поиски с привлечением правоохранителей, местных жителей и военных. Мужчину искали и на земле, и с воздуха с помощью дронов, но все оказалось безрезультатно. К поискам присоединились волонтеры волгоградского отряда ЛизаАлерт.



Как пояснил корреспонденту ИА «Высота 102» фермер Александр, он не представляет, куда мог исчезнуть его работник.



- Никакого водоема здесь нет, провалиться под лед он не мог. Ума не приложу, куда он исчез. Если погиб, то почему нет тела? Мы же здесь все прочесали, и не один раз, - делится собеседник информагентства.



Напомним, в снежный буран 13 декабря в Волгоградской области погибли пять человек. Все они занимались выпасом скота в Палласовском районе.





