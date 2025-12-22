Алиса Дворцевая вернулась в «Динамо-Синару»





Уроженка города Славянск-на-Кубани перешла из тольяттинской «Лады» в стан бело-голубых.

Соглашение между клубами уже достигнуто. Тольяттинский клуб уже несколько дней как попрощался с гандболисткой на своем официальном сайте и успел удалить игрока из заявочного списка на текущий сезон. Алиса может играть на нескольких позициях. В её технико-тактическом арсенале: левый крайний, левый полусредний, центральный, правый полусредний. И скорее всего, как правый полусредний Дворцевая будет играть в «Динамо». Именно с этой позицией в Волгограде самая большая проблема на данном этапе.

В свое время, можно сказать начинающей гандболисткой, Алиса перешла в волгоградскую школу гандболу к Любови Петровне Сидоричевой, выпускницей которой и стала уже играя за «Динамо-Синару-2». Однако в основную команду её так и не взяли. Дворцевая отправилась в Майкоп, затем поиграла за звенигородскую «Звезду» и краснодарскую «Кубань».Вновь вернулась в АГУ-«Адыиф» и оттуда, перед сезоном 2023/24 перешла в тольяттинскую «Ладу». В нынешнем сезоне Алиса была одним из лидеров автозаводчанок, стала вторым бомбардиром команды – 60 мячей (4,6 в среднем за игру). И на сегодняшний день это 9-й результат во всей Суперлиге.