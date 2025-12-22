Общество

Под Волгоградом нашли мертвым последнего пропавшего в буран чабана

Общество 22.12.2025 20:07
В Палласовском районе Волгоградской области завершились поиски пропавшего в буран 63-летнего Жумагали. Как сообщает V102.RU, к сожалению, мужчина был найден мертвым. 

Как ранее сообщалось информагентством, пастух потерялся 13 декабря, когда на Заволжье обрушился страшный снежный ураган. Животновод с двумя мужчинами на машине выехали в степь, чтобы найти скот. Однако из-за нулевой видимости пастухи потерялись. Чудом удалось выбраться из степи только двоим. Жумагали пропал без следа. 

Местные жители с правоохранителями уже несколько раз выезжали в степь на поиски пропавшего чабана. Однако поисковая операция усложнялась отсутствием спецтехники и большой территорией, занесенной снегом. Людям приходилось откапывать сугробы вручную, с помощью лопат.

Тело пастуха было найдено неподалеку от поселка 20 декабря без признаков жизни. Информацию о смерти пастуха также подтвердили в СУ СК по Волгоградской области. 

Напомним, 13 декабря в Палласовском районе погибли четверо чабанов, которые так же потерялись во время вьюги, но не смогли выйти к людям. Десятки автомобилей застряли на дорогах, а замерзающих людей приютили местные жители. Один из них спас несколько человек, чьи машины едва не занесло снегом. 

