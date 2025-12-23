В Волгоградской области резко похолодает до -16





В Волгоградской области после небольшой оттепели вернется мороз до -16. Как поясняют специалисты сервиса Gismeteo, холод в регион придет уже 23 декабря.

Так, в Волгограде и области во вторник, 23 декабря, ночью температура воздуха опустится до -8. Днем столбики термометра поднимутся до +2. В ночь на среду волгоградцев встретит крепкий мороз — до -16 градусов. Днем температура воздуха составит -5 градусов.

В пятницу морозы ослабнут и ночью минимальная температура составит -9 градусов. Днем температура воздуха ожидается -7 градусов.