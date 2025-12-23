В Волгограде и области отменена беспилотная опасность





В Волгоградской области отменена опасность атаки БПЛА. Соответствующую рассылку проводит единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

- Внимание! Отбой беспилотной опасности, - говорится в сообщениях получаемых волгоградцами.

После отмены режима, жители и гости региона могут безопасно выходить на открытые участки улиц и в помещениях с остеклением.

Отметим, ранее стало известно о возвращении к привычному режиму работы местного аэропорта. Росавиация в 5:45 сняла введённые ранее ограничения на приём и отправление самолётов.