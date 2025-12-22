Общество

На грани исчезновения: какие виды редких животных и растений ещё можно встретить в Волгоградской области

22.12.2025
Между полями и городами, вдоль берегов Волги и Дона, в песках и на меловых склонах кипит жизнь, которую мы часто не замечаем. Пока мы строим планы на будущее, рядом с нами решаются свои, куда более важные задачи: выжить, продолжить род, сохранить вид. Животные Волгоградской области занесенные в Красную книгу и редчайшие растения Волгоградской области – это не абстрактные «редкости», а конкретные живые существа с именами и историями. Узнайте, кто делит с вами родной край. 

Живые сокровища степи: цветы, которые ещё можно найти


Вопреки распространённому мнению, что редкие растения уже исчезли, многие из них продолжают цвести. Эти краснокнижные растения Волгоградской области — не музейные экспонаты, а полноправные участники современных экосистем.

• В апреле-мае внимательный наблюдатель ещё может застать настоящее чудо — цветение пиона тонколистного. Его огненно-красные «шары» по-прежнему вспыхивают на степных склонах. А рядом, если повезёт, можно увидеть и легендарные тюльпаны Шренка, чьи разноцветные бокалы всё ещё украшают целинные участки.


• Марсилия щетинистая капризна и зависит от дождей, но в периоды устойчивой влаги она вновь появляется во временных водоёмах. Да, старовозрастных лесов мало, но в сохранившихся пойменных дубравах ещё можно найти причудливый климациум древовидный, похожий на миниатюрный хвойный лес.

Крылатые призраки степи: Редкие пернатые, которых можно увидеть


Птичье небо области ещё не опустело. Те самые животные Волгоградской области занесенные в красную книгу, всё ещё борются за место под солнцем.

• На чистых озёрах и затонах Дона и Волги в период миграции ещё можно заметить изящную савку с её невероятным голубым клювом. А над водной гладью по-прежнему парит, высматривая добычу, величественная скопа.


• В отдельных районах, особенно в заволжских степях, весной можно заметить токующего степного луня или заметить в небе мощный силуэт большого подорлика. 

Случайная встреча: Животные, которых почти невозможно увидеть специально


Самые скрытные животные, занесенные в Красную книгу Волгоградской области, избегают встреч с человеком, но продолжают жить на своей земле.

• В песках Арчединско-Донского массива по ночам всё ещё прыгает мохноногий тушканчик — удивительный зверёк с огромными задними лапами и длинным хвостом с кисточкой. Рядом может обитать и полуденная песчанка, активный грызун, чьи сложные подземные города поддерживают экосистему песков.

• Яркая и необычная перевязка, похожая на помесь хорька и скунса с её контрастным полосатым окрасом, изредка отмечается в Заволжье. 


• Хотя её стало меньше, русская выхухоль — древний эндемик и современник мамонтов — по-прежнему обитает в тихих заводях Хопра и Бузулука. Её присутствие выдаёт цепочка пузырьков на воде и характерные норы в берегах. 

• Величественный сайгак с его характерным носом-хоботком, некогда исчезнувший из региона, теперь периодически заходит на территорию Палласовского района. 


• Среди редких млекопитающих есть и обыкновенная летяга, ночной планирующий грызун, скрытно живущий в старых лиственных лесах; водяная кутора — ядовитый и стремительный землерой-пловец; а также различные виды ночниц и вечерниц — летучих мышей, чьё существование зависит от наличия старых дуплистых деревьев.

Редкие насекомые и рыбные богатства  Волгоградской области


• В старых садах и лесополосах изредка ещё встречается переливчатая бронзовка гладкая. А в почве трудятся незаметные, но важные жужелицы. 

• Легендарная стерлядь — главный символ волжского рыбного богатства — сегодня встречается единично. Её узкое, покрытое костяными щитками тело и характерный удлинённый нос можно увидеть в уловах учёных-ихтиологов, ведущих мониторинг. 

• Каспийская минога, больше похожая на крупного червя, и волжская сельдь практически исчезли из региональной фауны, но их миграционные пути исторически пролегали через Волгу, и специалисты не теряют надежды на их возможное возвращение при улучшении условий.


• Азовская белуга, гигант, способный прожить век и достичь веса в тонну, теперь лишь редкий гость в низовьях Волги. Кумжа (или черноморский лосось) — мощная и красивая рыба, чьи нерестовые пути были перекрыты. 

• Среди рыб Волгоградской области есть и менее известные, но не менее ценные краснокнижные виды. Например, быстрянка русская — мелкая стайная рыбка, чувствительная к чистоте воды, или вырезуб — сильная и осторожная рыба, предпочитающая каменистые перекаты. Шанс есть: от созерцания к сохранению

«Красная книга Волгоградской области растения и животные» описывает не потери, а то, что ещё можно и нужно уберечь. Каждый цветущий тюльпан, каждая замеченная скопа, каждая найденная норка выхухоли — это победа. Они ещё здесь. Они ждут не нашего удивления их существованию, а конкретных действий: соблюдения законов по их сохранению, простого человеческого внимания и уважения к их праву на жизнь. 

Фото: Красная книга Волгоградской области 

