Прожиточный минимум для волгоградских пенсионеров с 1 января превысит 14 тысяч

Общество 23.12.2025 08:14
В Волгоградской области с 1 января начнут действовать новые ставки прожиточного минимума. В частности, прожиточный минимум для населения составит 16288 рублей, тогда как на 2025 год он был установлен на уровне 15250 рублей. Соответствующие решения приняты на региональном уровне. 

Изменился этот показатель и для трудоспособного населения – в 2026 году он составит 17754 рубля. В настоящее время, напомним, это 16623 рубля. 

Также вырастет прожиточный минимум и для пенсионеров – 14008 рублей вместо прежних 13115 рублей. Повысится он и для детей – с 1 января будет 15799 рублей, а сейчас действует ставка в 14793 рубля.  

Напомним, прожиточный минимум для россиян в 2026 году составит 18 939 руб. Для трудоспособных граждан  — 20 644 руб., для пенсионеров —16 288 руб., для детей — 18 371 руб. Эти значения учитывались при утверждении федерального бюджета. 

Справка. Прожиточный минимум, установленный на региональном уровне,   используется для разработки и реализации региональных социальных программ, предоставления мер социальной поддержки малоимущим, а также для формирования областного бюджета. 


