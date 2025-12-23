Прожиточный минимум для волгоградских пенсионеров с 1 января превысит 14 тысяч

В Волгоградской области с 1 января начнут действовать новые ставки прожиточного минимума. В частности, прожиточный минимум для населения составит 16288 рублей, тогда как на 2025 год он был установлен на уровне 15250 рублей. Соответствующие решения приняты на региональном уровне.
Изменился этот показатель и для трудоспособного населения – в 2026 году он составит 17754 рубля. В настоящее время, напомним, это 16623 рубля.
Также вырастет прожиточный минимум и для пенсионеров – 14008 рублей вместо прежних 13115 рублей. Повысится он и для детей – с 1 января будет 15799 рублей, а сейчас действует ставка в 14793 рубля.
Напомним, прожиточный минимум для россиян в 2026 году составит 18 939 руб. Для трудоспособных граждан — 20 644 руб., для пенсионеров —16 288 руб., для детей — 18 371 руб. Эти значения учитывались при утверждении федерального бюджета.
Справка. Прожиточный минимум, установленный на региональном уровне, используется для разработки и реализации региональных социальных программ, предоставления мер социальной поддержки малоимущим, а также для формирования областного бюджета.