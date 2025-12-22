В Волгограде отметили наградами лучших работников теплового хозяйства





В Волгограде 22 декабря «Концессии теплоснабжения» чествовали лучших сотрудников теплового хозяйства. Как сообщает ИА «Высота 102», за вклад в развитие компании почетные грамоты от руководства организации, администрации Волгограда и департамента ЖКХ и ТЭК, Волгоградской областной думы и областной профсоюзной организации вручили 42 волгоградцам. Самые теплые слова прозвучали в адрес ветеранов отрасли.





В этом году «Концессиям теплоснабжения» исполнилось 9 лет. И только за текущий год в плановом порядке работниками организации было капитально отремонтировано порядка 40 километров тепловых сетей и сетей ГВС, 31 котел, 8 дымовых труб, проведен капитальный ремонт 26 зданий и сооружений. На трех котельных проведена модернизация и установлены современные энергоэффективные котлы. Более 4 километров трубопровода покрыто теплоизоляционным слоем.





Одновременно в компании одной из ключевых задач на сегодня является и улучшение условий труда работников. Так, в 2025 году были улучшены условия труда более 100 сотрудников. А на котельной квартала 412 обустроен новый учебный класс, в котором будут проходить занятия по повышению квалификации действующих специалистов и студентов.





Отметим, что на территории Волгограда тепло и горячую вода подаются в более 5 000 жилых домов и общежитий и свыше 300 социальных объектов.

– Погода в домах волгоградцев – это работа почти 2600 сотрудников. А тепло – оно не только в батареях в наших домах, но и в отношении к своему делу, – говорят работники «Концессий теплоснабжения».



