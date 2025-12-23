Минобороны: над регионами России за ночь сбиты 29 БПЛА





В ночь с 22 на 23 декабря регионы южной и центральной части России вновь подверглись налёту ударных БПЛА. Расчёты Минобороны отбили атаки на гражданскую инфраструктуру шести областей.

- В период с 23:00 мск 22 декабря до 7:00 мск 23 декабря дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 29 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — подчеркнули в пресс-службе военного ведомства.

Основной удар приняла на себя Ростовская область. Здесь за восемь часов были сбиты 14 БПЛА. В Ставрополье ликвидированы ещё 7 смертоносных аппаратов. В воздушном пространстве Белгородской области и Калмыкии по 3 беспилотника. По 1 дрону в Курской области и над Крымом.

Отметим, в Волгоградской области, несмотря на объявление беспилотной опасности и запрет на работу аэропорта, дроны не сбивались. Ночная атака обошла регион стороной.