Спорт

Волейболистки «Волжаночки-ГРАСС» дважды проиграли в Пензе

Спорт 22.12.2025 13:04
0
22.12.2025 13:04


В играх шестого тура Высшей лиги «Б» группы «Центр» чемпионата России по волейболу среди женщин волгоградские волейболистки гостили в Пензе у команды «Университет-Визит», которая идет в таблице седьмой.

С одно стороны в этих играх подопечные Александра Чернова смотрелись прилично. В первой игре 12 очков набрали на блоке, но частые провальные отрезки в каждой из партий привели к довольно уверенно победе хозяек площадки – 3:0 (25:17, 25:19, 25:19). Очки команде принесли: Дарья Хохлова – 1, Ева Юдина – 15, Анастасия Буялова – 5, Софья Багрова – 9, Злата Кравченко – 4, Вероника Стасенко – 7, Вероника Малютина – 3, Варвара Михайлина – 1.

В повторном матче волгоградки не выглядели безнадежными. В каждой из партий они вели в счете, но всякий раз вновь проваливались и проигрывали. В итоге вторая победа волейболисток Пензы – 3:0 (25:18, 25:22, 25:18). На этот раз очки добывали: Анастасия Буялова – 5, Ева Юдина – 17, Вероника Малютина – 2, Софья Багрова – 11, Злата Кравченко – 2, Арина Никитина – 1, Варвара Михайлина – 4, Елизавета Иванова – 1.

Два поражения опустили волгоградок на последнее, 12-ое место турнирной таблицы. Следующие матчи 10 и 11 января. На своей площадке «Волжаночка-ГРАСС» примет самарскую «Искру», которая имеет в активе, как и волгоградки, 8 очков, но занимает 10-е место по дополнительным показателям.

Фото: Александр Овсиенко

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
22.12.2025 13:04
Спорт 22.12.2025 13:04
Комментарии

0
Далее
Спорт
22.12.2025 10:55
Спорт 22.12.2025 10:55
Комментарии

0
Далее
Спорт
21.12.2025 21:21
Спорт 21.12.2025 21:21
Комментарии

0
Далее
Спорт
20.12.2025 21:56
Спорт 20.12.2025 21:56
Комментарии

0
Далее
Спорт
20.12.2025 16:49
Спорт 20.12.2025 16:49
Комментарии

0
Далее
Спорт
18.12.2025 18:15
Спорт 18.12.2025 18:15
Комментарии

0
Далее
Спорт
15.12.2025 19:51
Спорт 15.12.2025 19:51
Комментарии

0
Далее
Спорт
15.12.2025 11:14
Спорт 15.12.2025 11:14
Комментарии

0
Далее
Спорт
14.12.2025 12:05
Спорт 14.12.2025 12:05
Комментарии

0
Далее
Спорт
13.12.2025 11:16
Спорт 13.12.2025 11:16
Комментарии

0
Далее
Спорт
12.12.2025 16:16
Спорт 12.12.2025 16:16
Комментарии

0
Далее
Спорт
12.12.2025 06:03
Спорт 12.12.2025 06:03
Комментарии

0
Далее
Спорт
10.12.2025 17:23
Спорт 10.12.2025 17:23
Комментарии

0
Далее
Спорт
09.12.2025 11:05
Спорт 09.12.2025 11:05
Комментарии

0
Далее
Спорт
08.12.2025 12:03
Спорт 08.12.2025 12:03
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:53
24-летнего рецидивиста задержали за избиение волгоградцаСмотреть фотографии
16:23
В Волгограде сетевики отпустили цены на красную икру в свободное плаваниеСмотреть фотографии
16:10
Волгоградскому коммерсанут не удалось оспорить иск о перестройке «Пятёрочки» в ФОКСмотреть фотографии
15:33
Власти Котово Волгоградской области обязали решить проблему с транспортомСмотреть фотографии
13:48
Под Волгоградом осужден водитель за непристойное предложение полицейскому в ЦРБСмотреть фотографии
13:19
В Волгоградской области запретят продажу и запуск пиротехники на Новый годСмотреть фотографии
13:04
Волейболистки «Волжаночки-ГРАСС» дважды проиграли в ПензеСмотреть фотографии
12:36
«Иосиф Виссарионович очень рассержен»: почему Сталин не хотел принимать медаль «За оборону Сталинграда»Смотреть фотографии
12:35
В Волгограде осудили 37-летнего наркотуриста из Кубы за сбыт галлюциногеновСмотреть фотографии
12:07
Как оплатить за парковку в Волгограде без мобильного интернета: два способаСмотреть фотографии
12:00
Медики рассказали о состоянии школьниц, пострадавших в ДТП с пьяным подросткомСмотреть фотографии
11:21
Бочаров объявил об отказе от массовых гуляний на Новый годСмотреть фотографии
11:18
Тепло дали в дома волгоградцев после замены трубы на ул. СоветскойСмотреть фотографии
11:16
В День энергетика лучших из лучших отметили почетными наградамиСмотреть фотографии
10:55
Волгоградские пловцы взяли пять медалей на «Кубке Владимира Сальникова»Смотреть фотографии
10:54
Приставы опечатали молочный отдел в ТК «Титовский» в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:11
Новое уголовное дело возбудили на ростовского экс-мэра ЛогвиненкоСмотреть фотографии
10:08
Врачи борются за жизнь многодетной матери, пострадавшей на пожаре под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:03
Волгоградцы более 14 тыс. раз пожаловались в Госжилнадзор на работу УКСмотреть фотографии
09:30
Родители – с обширными ожогами: СК расследует гибель ребенка на пожаре под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:26
«Один в тяжелом состоянии»: облздрав сообщил о 8 пострадавших в ДТП с маршруткой в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:22
В Волгограде попал на видео момент жуткого ДТП с маршруткой №174Смотреть фотографииCмотреть видео
09:16
Из-за утреннего ДТП с маршруткой пр. Ленина замер в пробкеСмотреть фотографии
09:05
Выросло число пострадавших в ДТП с маршруткой №174 в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
08:51
Опубликованы первые фото с места жесткого ДТП с маршруткой в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
08:38
Три трамвая в Волгограде пустили по усеченным маршрутам 22 декабряСмотреть фотографии
08:29
Маршрутка c людьми разбилась в центре Волгограда, есть пострадавшиеСмотреть фотографииCмотреть видео
08:12
Магнитная буря ударит по самочувствию волгоградцев 22 декабряСмотреть фотографии
07:53
Шесть украинских БПЛА ночью сбили за пределами Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:15
1 миллион потратят на украшение елки на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
 