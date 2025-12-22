В Волгограде после смертельного ДТП с трамваем запустили движение





В Красноармейском районе Волгограда восстановлено движение трамваев маршрута N°11 после трагедии на проспекте Героев Сталинграда. Об этом сообщили в Telegram-канале «Волгоградский трамвай».

Напомним, сообщение о смертельном происшествии поступило в экстренные службы около 17.00 в понедельник. В результате наезда трамвая от полученных травм скончалась женщина.

Очевидцы происшествия вызвали скорую помощь на место, и на момент прибытия медиков волгоградка была еще жива. Однако от полученных травм пострадавшая скончалась в карете скорой.

К этому часу движение трамваев на данном участке маршрута восстановлено.