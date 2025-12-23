В Волгограде аэропорт возобновил работу после пятичасового перерыва





23 декабря в Волгограде аэропорт возобновил свою работу после пятичасового перерыва. О соответствующем решении в 5:45 сообщили в Росавиации.

- В аэропорту Волгограда сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Они вводились для обеспечения безопасности полетов, — подчёркивается в сообщении официального представителя федерального авиационного агентства.

Отметим, запрет на использование воздушного пространства Волгограда был введён в 23:17 22 декабря. Ранее в 20:27 и 22:51 в регионе объявлялась беспилотная опасность. По информации мониторинговых каналов, пролёты дронов фиксировались в прилегающих к областному центру муниципальных районах.