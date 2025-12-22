В Волгограде пока не отменили встречу Нового года в ЦПКиО





В Волгограде администрация города не стала вносить корректировки в программу празднования Нового года. Все ранее запланированные мероприятия, сообщили ИА «Высота 102» в мэрии, состоятся.

Напомним, о решении запретить массовые уличные гуляния на территории региона губернатор Андрей Бочаров сообщил утром 22 декабря на планерке с главами силовых ведомств. Запрет массовых мероприятий глава Волгоградской области объяснил необходимостью обеспечения комплексной безопасности жителей.

Между тем, напомним, в ночь с 31 декабря 2025 года на 1 января 2026 года власти ранее анонсировали пятичасовую праздничную программу. Как уточнили 22 декабря в городской администрации, отменять ее не планируют.

– Все мероприятия, посвящённые новогодним и рождественским праздникам, в Волгограде будут проведены в соответствии с ранее утверждёнными планами. Полная программа мероприятий размещена на официальном сайте администрации, – сообщили в мэрии.

22 декабря волгоградцам также сообщили о запрете продажи и использования пиротехники, который вступает в силу с 25 декабря. За нарушение запрета предусмотрены штрафы.