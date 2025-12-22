В ЦПКиО Волгограда разобрали колесо обозрения





В Центральном парке культуры и отдыха Волгограда подрядная организация завершила демонтаж окружности колеса обозрения. Как рассказали в пресс-службе парка, специалистом осталось убрать лишь опоры для аттракциона.

Напомним, все демонтированные элементы перевозятся на базу для пескоструйной очистки, грунтовки и покраски в красный цвет, после чего стартует сборка колеса обозрения уже на новом месте в Красноармейском районе.

Демонтаж стартовал еще в октябре текущего года. Изначально работниками была снята подсветка, а после они перешли к разбору окружности. 50-метровый аттракцион разобран на 40 стрел длиной по 25 метров, 240 связующих элементов, внутренний и внешний обода, приводные механизмы и другие конструкции. Каждый из элементов упакован и транспортирован на базу предприятия, которое займется подготовкой к монтажу.

Перед открытием в Красноармейском районе объект развлечения пройдет проверку и получит свидетельство о государственной регистрации. Также на аттракционе будет установлена новая архитектурная подсветка, модернизирована часть оборудования, а в кабинках смонтируют новые системы кондиционирования.

Помимо колеса обозрения в парке на юге Волгограда также установят аттракционы «Диско», «Автодром», «Пиратские корабль» и другие.

Фото: ЦПКиО