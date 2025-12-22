Расследования

Тепло дали в дома волгоградцев после замены трубы на ул. Советской

Расследования 22.12.2025 11:18
Рано утром 22 декабря на улице Советской в Волгограде завершились работы по замене 10-метрового участка теплотрассы. Тепло стало поступать в дома волгоградцев.

- Ремонтные работы были завершены сегодня в 7 утра, подача ресурса потребителям полностью восстановлена, - сообщили в компании «Концессии теплоснабжения».

Дорожное покрытие восстановят после окончания ремонтных работ на конструкциях теплового канала. Движение на этом участке улицы Советской планируют открыть 24 декабря.

Ранее сообщалось, что движение транспорта временно перекрыто на участке от улиц Наумова до Пражской из-за ремонтных работ, которые проводят на улице Советской на теплосетях аварийные бригады. 

Фото из архива V102.RU

