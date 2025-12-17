Общество

Генерал-майор полиции Дмитрий Свинов отмечает юбилей в Волгограде

В Волгограде 17 декабря юбилей отвечает начальник ГУ МВД России по Волгоградской области Дмитрий Свинов. Как сообщает ИА «Высота 102», генерал-майору полиции исполняется сегодня 55 лет. 

Уроженец Тулы начинал службу в органах внутренних дел в 1994 году с должности участкового инспектора милиции. Через год год перешел в подразделение уголовного розыска, в котором служил сначала оперуполномоченным, а затем старшим оперуполномоченным до 1999 года. 

В 2001 году Дмитрий Вячеславович возглавил Кировский отдел милиции УВД Пролетарского района города Тулы. А с 2004 по 2005 годы проходил службу в должности замначальника УВД Пролетарского района города Тулы – начальника милиции общественной безопасности. Затем был назначен на должность начальника ОВД по Привокзальному району города Тула. С 2009 года служил в должности главы УВД по Щекинскому району Тульской области.

В мае 2014 года Дмитрий Свинов был переведен в Москву, где был назначен заместителем начальника полиции (по оперативной работе) УВД по Северо-Восточному административному округу. С 2015-го по 2019 годы нес службу в должности замначальника УМВД России по Тверской области - начальника полиции.

С апреля 2019 и до назначения на пост руководителя ГУ МВД России по Волгоградской области в 2025 году Дмитрий Свинов возглавлял УМВД России по Курганской области. Указ о переводе в Волгоград был подписан президентом России Владимиром Путиным 1 июля 2025 года.

Дмитрий Свинов награжден медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, «За отличие в охране общественного порядка», ведомственными наградами МВД России и наградным оружием. Имеет звание «Почетный сотрудник МВД России».   

Редакция ИА «Высота 102» присоединяется к поздравлениям и добрым пожеланиям в адрес Дмитрия Вячеславовича. 

