Минобрнауки увеличило минимальные баллы ЕГЭ для поступления

17.12.2025
Минобрнауки утвердило минимальные баллы ЕГЭ, которые можно будет получить для получения в университеты в 2026/27 учебном году. Соответствующий приказ был опубликован на сайте правовых актов. 

Теперь минимальный балл для поступления по русскому языку, профильной математике, истории, иностранному языку, литературе, биологии, географии и химии – 40 баллов. По физике – 41 балл, по обществознанию – 45 баллов, а по информатике – 46 баллов.

Значения минимальных баллов ЕГЭ установлены по итогам анализа приемной кампании 2025/26 учебного года. В ведомстве уточнили, что предлагаемые изменения затронут около 1% поступающих.

