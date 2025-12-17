Общество

Угроза атаки с воздуха снята в Волгоградской области утром 17 декабря

17.12.2025 07:38
В Волгоградской области утром 17 декабря объявили отбой беспилотной опасности. Как сообщает ИА «Высота 102», угроза воздушной атаки сохранялась в регионе на протяжении 10-ти часов.

Напомним, сообщения с уведомлением о необходимости соблюдать меры безопасности – не подходить к окнам и избегать открытых территорий – жителям Волгограда и области поступили на мобильные устройства около 20.30 мск 17 декабря. Отбой опасности был объявлен около 07.00.  

Режим беспилотной опасности, отметим, не повлиял на работу волгоградского аэропорта. Воздушная гавань утром 17 декабря принимает и отправляет рейсы в штатном режиме. 

