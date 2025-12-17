В Камышинском районе Волгоградской области пройдет печальная церемония прощания с погибшим на СВО контрактником. Как сообщили в администрации района, 38-летнего Александра Макеева похоронят в хуторе Дубовка сегодня, 17 декабря. Отпевание состоится в Камышине.
Жители Камышинского района выражают соболезнования матери, супруге и троим несовершеннолетним детям Александра Юрьевича.
- Сил им, чтобы пережить невосполнимое горе потери любимого сына, супруга, отца… Светлая память нашему земляку-герою, - говорится в некрологе.