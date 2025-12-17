



Депутаты Волгоградской городской думы сегодня, 17 декабря, на закрывающем год заседании рассмотрят вопрос о выплатах компенсаций жителям областного центра, пострадавшим в результате террористических атак ВСУ. Пакет мер социальной поддержки был разработан администрацией Волгограда.

О готовности выплачивать из бюджета города компенсации горожанам мэрия сообщала 8 декабря. Предполагается, что получать компенсации жители Волгограда будут в случаях повреждения остеклений, полной или частичной утраты имущества первой необходимости, причинения вреда здоровью, повреждения жилого помещения, повреждения автомобиля.

Отдельно подчеркивалось, что на данные меры социальной помощи смогут рассчитывать и те жители Волгограда, имуществу или здоровью которых был причинен ущерб в результате ранее произошедших атак БПЛА.

В настоящее время законодательством Волгограда не предусмотрены компенсации в случаях атак ВСУ на мирный город. Этот пробел, сообщает ИА «Высота 102», и должны устранить депутаты городской думы 17 декабря, одобрив инициативу администрации города.

Подготовленный мэрией документ будет рассмотрен в первой половине дня.