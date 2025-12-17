В Волжском скорая на полном ходу протаранила легковушку на ул. Мира





16 декабря в Волжском произошло ДТП с участием скорой помощи. В полдень спецавтомобиль на полной скорости влетел в легковушку у городской больницы №2. Момент столкновения засняла камера уличного видеонаблюдения.





Судя по опубликованным кадрам, скорая пыталась проскочить перекрёсток ул. Мира и ул. Оломоуцкой на запрещающий сигнал светофора, однако в этот момент траекторию её движения пересёк легковой автомобиль. Водитель скорой до последнего даже не попытался притормозить, влетев в заднюю часть машины. От удара легковушку развернуло.

Произошедшее прокомментировали в комитете здравоохранения Волгоградской области. По информации специалистов, карета скорой спешила доставить пациента в больницу.

- Бригада скорой помощи выполняла вызов. В машине находился пациент, однако в результате ДТП он не пострадал, - подчеркнули в облздраве.

Отметим, редакция уточняет обстоятельства аварии в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Фото и видео: POWERNET / vk.com