Четыре дрона ВСУ уничтожены военными в Волгоградской области

В Волгоградской области в ночь с 16 на 17 декабря дежурными средствами ПВО Министерства обороны уничтожено четыре украинских беспилотника. Об этом утром в среду сообщили в МО РФ.

Массированной атаке в течение прошедшей ночи подвергся Краснодарский край – здесь военные сбили 31 вражеский дрон. Над территорией Ростовской области ликвидировано 22 БПЛА, над Воронежской – 10.

Над Саратовской областью, акваторией Азовского моря и акваторией Черного моря российские военные сбили по 8 дронов ВСУ, еще три - над Брянской областью.

Напомним, на протяжении десяти часов в Волгоградской области действовал режим беспилотной опасности. Первые БПЛА были зафиксированы на подлете к региону около 20.00.

Аэропорт Волгограда работает в штатном режиме.