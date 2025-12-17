Общество

Четыре дрона ВСУ уничтожены военными в Волгоградской области

Общество 17.12.2025 07:50
0
17.12.2025 07:50

В Волгоградской области в ночь с 16 на 17 декабря дежурными средствами ПВО Министерства обороны уничтожено четыре украинских беспилотника. Об этом утром в среду сообщили в МО РФ.  

Массированной атаке в течение прошедшей ночи подвергся Краснодарский край – здесь военные сбили 31 вражеский дрон. Над территорией Ростовской области ликвидировано 22 БПЛА, над Воронежской – 10. 

Над Саратовской областью, акваторией Азовского моря и акваторией Черного моря российские военные сбили по 8 дронов ВСУ, еще три - над Брянской областью. 

Напомним, на протяжении десяти часов в Волгоградской области действовал режим беспилотной опасности. Первые БПЛА были зафиксированы на подлете к региону около 20.00. 

Аэропорт Волгограда работает в штатном режиме. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
17.12.2025 08:05
Общество 17.12.2025 08:05
Комментарии

0
Далее
Общество
17.12.2025 07:50
Общество 17.12.2025 07:50
Комментарии

0
Далее
Общество
17.12.2025 07:38
Общество 17.12.2025 07:38
Комментарии

0
Далее
Общество
17.12.2025 07:00
Общество 17.12.2025 07:00
Комментарии

0
Далее
Общество
17.12.2025 06:09
Общество 17.12.2025 06:09
Комментарии

0
Далее
Общество
16.12.2025 21:08
Общество 16.12.2025 21:08
Комментарии

0
Далее
Общество
16.12.2025 20:57
Общество 16.12.2025 20:57
Комментарии

0
Далее
Общество
16.12.2025 20:49
Общество 16.12.2025 20:49
Комментарии

0
Далее
Общество
16.12.2025 20:39
Общество 16.12.2025 20:39
Комментарии

0
Далее
Общество
16.12.2025 20:10
Общество 16.12.2025 20:10
Комментарии

0
Далее
Общество
16.12.2025 19:17
Общество 16.12.2025 19:17
Комментарии

0
Далее
Общество
16.12.2025 18:49
Общество 16.12.2025 18:49
Комментарии

0
Далее
Общество
16.12.2025 18:02
Общество 16.12.2025 18:02
Комментарии

0
Далее
Общество
16.12.2025 17:23
Общество 16.12.2025 17:23
Комментарии

0
Далее
Общество
16.12.2025 16:17
Общество 16.12.2025 16:17
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

08:05
Под Волгоградом похоронят многодетного контрактника Александра МакееваСмотреть фотографии
07:50
Четыре дрона ВСУ уничтожены военными в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:38
Угроза атаки с воздуха снята в Волгоградской области утром 17 декабряСмотреть фотографии
07:00
Генерал-майор полиции Дмитрий Свинов отмечает юбилей в ВолгоградеСмотреть фотографии
06:22
Облсуд закидали жалобами на приговор по делу водителя BMW ПакаСмотреть фотографии
06:09
Участок ул. Профсоюзной перекрыли из-за стройки на 10 дней в ВолгоградеСмотреть фотографии
21:31
В России вновь ужесточили правила выдачи микрозаймовСмотреть фотографии
21:08
Волгоградцы получат январские пенсии досрочноСмотреть фотографии
20:57
В Волгоградской области объявлена беспилотная опасностьСмотреть фотографии
20:49
Под Волгоградом поиски пропавшего пастуха не увенчались успехомСмотреть фотографии
20:39
«Женский торс» Эрнста Неизвестного увезли из Волгограда в МосквуСмотреть фотографии
20:10
Куда девать только? Поголовье кроликов стремительно растет в ЦПКиО ВолгоградаСмотреть фотографии
19:40
Силовики уложили в Волгограде лицом в асфальт двоих уроженцев БашкирииСмотреть фотографии
19:17
Волгоградцам пообещали резкое потепление в ближайшие суткиСмотреть фотографии
18:49
Дивный алый закат снял фотограф в середине декабря в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:47
Росприроднадзор нашел массу нарушений на химпроизводстве в ВолжскомСмотреть фотографии
18:02
«Люди думали, что это конец»: под Волгоградом сельский тракторист спас застрявших в снежный буран путниковСмотреть фотографии
17:40
«БиблиоПерфоманс – 2025»: «Ростелеком» поддержал театральный чемпионат в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:23
Под Волгоградом по решению суда снесён нелегальный асфальтовый заводСмотреть фотографии
16:17
Госдума продлила кредитные каникулы участникам СВОСмотреть фотографии
15:57
Под Волгоградом 36-летнего мужчину задушили на глазах семьиСмотреть фотографии
15:52
Волгоградское «Чертово игрище» вошло в топ-5 загадок РоссииСмотреть фотографии
15:51
Тарифы ЖКХ в Волгограде поднимут дважды в 2026 году: когда, почему и на сколькоСмотреть фотографии
15:31
СПЧ планирует ужесточение мер в отношении блогеров после шок-видео из подмосковной школыСмотреть фотографии
15:21
Чудесное спасение упавшего с 4 этажа камышанина сняли на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
15:09
ФСБ нашла в больницах Волгограда и Волжского опасные ИВЛ из СШАСмотреть фотографии
14:51
Снежные горки создадут в центре Волгограда искусственным путемСмотреть фотографии
13:46
ФАС выдала предупреждение аэропорту Сталинград из-за сбора за регистрацию пассажировСмотреть фотографии
13:40
Вся надежда на Гуцана? Региональный фонд сорвал капремонт общежития на ул. ЧебышеваСмотреть фотографии
13:29
Экс-депутаты Волгоградской гордумы обжаловали суровый приговор за мегааферу с ОСАГОСмотреть фотографии
 