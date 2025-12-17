Общество

В Котово после ремонта снова упало давление на водоводе

Общество 17.12.2025 10:14
Коммунальщики города Котово в Волгоградской области выясняют причины падения давления на водоводе, который отремонтировали всего дня назад.

- Сегодня, 17 декабря, произошло падение давления на водоводе Филино-Котово.  Специалисты выехали на место и выясняют причины, - сообщает Единый портал ЖКХ администрации г. Котово и Котовского района.

Напомним, что 15 декабря на сутки в городе Котово отключали воду из-за ремонтных работ, которые проходили на этом водоводе. Им также предшествовало падение давления, о чем жителей информировали коммунальные службы. 


