Зумеры вынесли из ПВЗ в Волгограде товаров на 400 тыс., пока там работали





В Волгограде полиция раскрыла преступление, совершенное двумя местными жителями в возрасте 20 и 23 лет. По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, зумеры, устроившись на работу в ПВЗ, забирали себе заказанный горожанами товар. Ущерб составил около 400 тысяч рублей.

Как уточнили в полиции, с заявлением о пропаже товара на солидную сумму в отдел Дзержинского района обратился 41-летний индивидуальный предприниматель. По словам мужчины, товары были похищены из ПВЗ в короткие сроки – с ноября по декабрь 2025 года.

Установить личности воришек не составило труда оперативникам. После задержания бывшие сотрудники ПВЗ сознались в содеянном. В ходе доставки товаров обратно на склад они периодически похищали телефоны, автозапчасти, инструменты, которые затем продавали на рынках Волгоград. Часть похищенного удалось найти полицейским во время обысков в домах волгоградцев.

По ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража группой лиц по предварительному сговору зумерам грозит до 5 лет лишения свободы.