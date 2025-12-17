Общество

Метеозависимые волгоградцы испытают дискомфорт 17 декабря

Общество 17.12.2025 08:37
17.12.2025 08:37


Геомагнитный фон земли будет нестабильным 17 декабря 2025 года. По данным ученых Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН, сегодня  ожидаются ощутимые магнитные возмущения из-за влияния корональной дыры, сформировавшейся на солнечном диске. 

Небольшие геомагнитные возмущения начнутся вечером 17 декабря. А уже под утро 18 декабря прогнозируется слабая магнитная буря  уровня G1. 

Между тем, до конца декабря на земле ожидается еще несколько магнитных бурь. Пик ожидается 23 декабря. Также метеозависимые волгоградцы могут почувствовать дискомфорт 27 и 30 декабря. 


Лента новостей

11:34
В Волгограде родители 488 детей получили льготы по оплате за детский садСмотреть фотографии
11:33
Суд под Волгоградом списал кредит погибшего участника СВОСмотреть фотографии
11:14
Бюджету Волгограда на безопасность школ и коммуналку добавят 859 млн рублейСмотреть фотографии
11:13
Волгоград стал одним из лидеров в рейтинге вежливых водителей сервиса для заказа таксиСмотреть фотографии
10:44
В Волгограде вновь пассажирка попала в больницу после поездки в автобусеСмотреть фотографии
10:27
Для Волгограда и области закупили 120 новых автобусовСмотреть фотографии
10:21
Волгоградская компания построит новые водоводы в Красноармейском районеСмотреть фотографии
10:14
Финансы депутатов Волгоградской облдумы достанут из депозитариевСмотреть фотографии
10:14
В Котово после ремонта снова упало давление на водоводеСмотреть фотографии
09:55
В Волжском скорая на полном ходу протаранила легковушку на ул. МираСмотреть фотографииCмотреть видео
09:43
Минобрнауки увеличило минимальные баллы ЕГЭ для поступленияСмотреть фотографии
09:31
Депутаты 17 декабря определятся с выплатами волгоградцам после ударов ВСУ дронамиСмотреть фотографии
08:57
Под Волгоградом в пожаре сгорели двое дачниковСмотреть фотографии
08:54
Зумеры вынесли из ПВЗ в Волгограде товаров на 400 тыс., пока там работалиСмотреть фотографии
08:37
Метеозависимые волгоградцы испытают дискомфорт 17 декабряСмотреть фотографии
08:05
Под Волгоградом похоронят многодетного контрактника Александра МакееваСмотреть фотографии
07:50
Четыре дрона ВСУ уничтожены военными в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:38
Угроза атаки с воздуха снята в Волгоградской области утром 17 декабряСмотреть фотографии
07:00
Генерал-майор полиции Дмитрий Свинов отмечает юбилей в ВолгоградеСмотреть фотографии
06:22
Облсуд закидали жалобами на приговор по делу водителя BMW ПакаСмотреть фотографии
06:09
Участок ул. Профсоюзной перекрыли из-за стройки на 10 дней в ВолгоградеСмотреть фотографии
21:31
В России вновь ужесточили правила выдачи микрозаймовСмотреть фотографии
21:08
Волгоградцы получат январские пенсии досрочноСмотреть фотографии
20:57
В Волгоградской области объявлена беспилотная опасностьСмотреть фотографии
20:49
Под Волгоградом поиски пропавшего пастуха не увенчались успехомСмотреть фотографии
20:39
«Женский торс» Эрнста Неизвестного увезли из Волгограда в МосквуСмотреть фотографии
20:10
Куда девать только? Поголовье кроликов стремительно растет в ЦПКиО ВолгоградаСмотреть фотографии
19:40
Силовики уложили в Волгограде лицом в асфальт двоих уроженцев БашкирииСмотреть фотографии
19:17
Волгоградцам пообещали резкое потепление в ближайшие суткиСмотреть фотографии
18:49
Дивный алый закат снял фотограф в середине декабря в ВолгоградеСмотреть фотографии
 