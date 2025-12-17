Метеозависимые волгоградцы испытают дискомфорт 17 декабря

Геомагнитный фон земли будет нестабильным 17 декабря 2025 года. По данным ученых Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН, сегодня ожидаются ощутимые магнитные возмущения из-за влияния корональной дыры, сформировавшейся на солнечном диске.
Небольшие геомагнитные возмущения начнутся вечером 17 декабря. А уже под утро 18 декабря прогнозируется слабая магнитная буря уровня G1.
Между тем, до конца декабря на земле ожидается еще несколько магнитных бурь. Пик ожидается 23 декабря. Также метеозависимые волгоградцы могут почувствовать дискомфорт 27 и 30 декабря.